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單依純遭李榮浩控侵權唱〈李白〉！　音著協會：將核查此事

▲李榮浩控單依純侵權。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩控單依純侵權。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國歌手單依純28日因在深圳演唱會未經授權翻唱李榮浩歌曲〈李白〉，遭對方公開指控侵權。單依純30日向李榮浩2度道歉，並承認確實未向團隊及公司確認版權問題。中國音樂著作權協會（以下簡稱音著協）指出，將對此事進行調查。

據《新浪財經》報導，音著協工作人員30日對此表示，「相關侵權事件涉及音著協會員部、表演權許可業務部等多部門，將核實了解事件全貌，必要時對公眾做出公開說明。」

▲單依純承認侵權。（圖／翻攝自微博）

▲單依純承認侵權。（圖／翻攝自微博）

單依純30日在微博二度向李榮浩道歉，「這次巡演的曲目版權審核、授權申請等工作，均由主辦公司全權負責，我基於對合作方專業流程的信任，演出前未進一步核實授權文件細節，之後我才得知主辦方實際上並未簽署〈李白〉的表演授權，但我仍需為自身『未親自核查授權文件』的監督疏失負責。」

她強調，「我們也會停止〈李白〉這首歌後續所有的演出演唱，並對本次演出官方線上線下宣傳物料中，涉及〈李白〉的相關內容進行刪除，關閉侵權片段的官方傳播通道，無論實際責任方是誰，我個人承擔全額版權使用費及相應賠償。」

▲▼李榮浩先前發出音著協會的信件截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼李榮浩發信件截圖。（圖／翻攝自微博）

▲李榮浩先前發出音著協會的信件截圖。（圖／翻攝自微博）

李榮浩最後在微博回應，「至於賠償，我可以在這裡告訴你和所有人，我不需要，我要是想要錢，我從第一開始就會授權給你，那不是更加名正言順，從何必如此大費周章？不早了，你演出辛苦了，早點休息。」

據了解，單依純團隊曾透過中國音樂著作權協會申請授權，但已遭李榮浩方面以郵件明確拒絕，演出後音著協也確認該翻唱行為屬侵權並補發聲明。

李榮浩29日連發兩篇微博對此表達不滿，除質疑單依純團隊無視規則，也提及過去曾在「中國好聲音」時期公開肯定對方，認為此舉形同背離，甚至暗示動機可能與先前節目中〈李白〉改編爭議有關。單依純則於3月29日發文道歉，表示將與團隊進一步核實情況，並強調版權紅線不可逾越，也感謝歌曲帶來的影響與力量。

▲▼李榮浩版權 微博爭議時間線。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

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