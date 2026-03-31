3涉貪立委財產申報曝　顏寬恒69筆土地、身家上億也負債近2億

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／記者許權毅攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（31日）公布新一期財產申報，包含多位立委，而在近年涉入助理費案、貪瀆官司的立委中，綠委林岱樺申報內容相對空白；藍委鄭天財存款3329萬；藍委顏寬恒依舊財力豐沛，名下69筆土地、23筆建物、存款近6千萬，還有投資開發公司，身家粗估上億，但也負債近2億。

綠委林岱樺去年因涉入助理費案遭檢調起訴，根據最新一期財產申報，林岱樺名下沒有任何不動產，僅申報存款472萬6325元、1筆保單。

鄭天財涉嫌收受業者賄款711萬元，且長期受9名業者供養，讓業者掛名辦公室特助並協助施壓行政機關，日前助理當庭認罪，更直言曾目睹鄭天財直接收取廠商錢財。

根據財產申報，鄭天財名下13筆土地、6筆建物，位於台北大安區、台東、花蓮，1輛國瑞汽車，存款3329萬2037元、股票總價額79萬2050元（以每股票面價額10元計）、基金受益憑證40萬3020元、10筆保險及債權305萬元用於借款，其中還包含200萬元的交保金，名下無債務。

顏寬恒涉入沙鹿莊園豪宅涉竊佔國有地、假買賣及詐領助理費等案，一審被判7年10月。根據財產申報，顏寬恒財力頗豐，名下69筆土地、23筆建物都位於台中，1輛BMW、1輛TOYOTA RAV4、1輛瑪莎拉蒂，存款5810萬3754元。

顏寬恒還申報有股票總價額4006萬240元（以每股票面價額10元計），主力放在台泥循環、昱厚生技、智微等股票，都在50萬股以上，債券877萬2212元、其他有價證券總價額70萬元、62筆保險，投資開發公司1800萬元，另有債務1億7096萬9342元用於周轉金。