宇樹科技速推「優化」機器人　王興興：半年內實現動作任意生成

▲宇樹科技執行長王興興分析自家智能機器人現況與未來趨勢。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

人形機器人如何從「會走路」演進到「會工作」？宇樹科技（Unitree）創始人王興興出席西門子RXD大會指出，機器人智能化水平關鍵在於動作豐富度。王興興透露，研發團隊正透過AI訓練數百個基礎動作，目標在未來6個月內實現機器人「任意動作生成」，解決目前格鬥與操作時招式固定、缺乏觀賞性及實戰性的痛點。他強調，人形機器人要真正走入工廠與家庭，必須攻克觸覺感知與非標環境下的難題，這一切正仰賴仿真環境與現實數據採集的雙軌推進。

宇樹科技創始人、董事長兼執行長王興興近日於北京舉行的「西門子RXD大會」中，與西門子全球執行長博樂仁（Roland Busch）展開深度對談。

陸媒《澎湃新聞》報導，談及「宇樹科技」當前機器人動作技術的現狀，王興興指出，「當下我們最值得推進、見效也比較快的一件事，就是優化機器人動作。未來六個月左右，能實現機器人任意動作生成。」

他也點出難題，宇樹機器人打格鬥比賽，動作比較機械、偏固定，所有動作均為提前採集。「比如我們採集了二十幾個動作，機器人對戰的時候就靠這些動作任意組合出招，但招式相對固定，同樣的出拳方式，每次出招都一樣，既沒有挑戰性，也缺乏觀賞性。」

王興興表示，為了優化該環節，研發團隊正透過先採集數百個動作供AI訓練，完成後機器人將能實現自由且絲滑的組合，做出出拳、變向及上下左右閃避等連貫動作。

「大家應該也有同感，如果一台機器人只能做幾個固定動作，智能化程度很低；可如果機器人能完成幾百、幾千甚至上萬、上億種不同動作，還能自由組合、自主決策出招，那它的智能化水平就很高，這也是核心關鍵。」王興興強調，動作豐富程度直接決定機器人的智能化水平。

針對人形機器人在工業與生活場景的落地，王興興提出「動作豐富度決定執行力」的論點。他分析，機器人必須先具備各類豐富動作，再結合大語言模型（LLM）等AI技術進行調用，才能真正執行複雜的實操任務。

▲王興興也預告「宇樹科技」機器人任意動作生成、自主出招對打，六個月後可實現。（圖／視覺中國）

大會現場亦展示了相關應用實例：透過西門子SIMOVE Fleet Manager智能調度平台，已能實現自動導引車（AGV）與宇樹人形機器人在工廠現場的統一調度，呈現具身智能在工業路徑規劃與避障方面的協同管理能力。

儘管移動與基礎動作問題基本攻克，王興興坦言，抓取、操作以及觸覺相關的技術難題，仍是制約人形機器人大規模落地的瓶頸。

他指出，機器人目前對於訓練過的特定物品抓取成功率可達100%，但若物品稍有變化，成功率便會急劇下滑。想要解決此問題需要海量不同物品的訓練數據，目前全球在數據補齊方面仍面臨嚴峻挑戰。

關於訓練路徑，王興興透露宇樹人形機器人的走路、跑步及功夫動作多靠「純仿真環境」完成。然而在實操類任務（如零件裝配）上，全球範圍內的仿真技術尚不成熟，大多仍依賴真人採集數據。他指出，現實場景採集面臨成本過高且實景搭建有限的難題，無法在現實中復刻上千種場景。

目前，關於AI機器人仿真與現實場景訓練這兩條技術路線，尚未出現統一的解決方法，必須搶先推進。王興興特別強調，「觸覺仿真技術也很關鍵，能更精准地模擬物體抓取過程，是當下的核心攻關方向。」