林毅夫：鄭麗文訪陸「非常利好」　有利台灣發展！

▲北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

國民黨主席鄭麗文將於4月7日訪問中國大陸，並有望在北京與中共總書記習近平會面。北京大學新結構經濟學研究院教授、院長林毅夫認為，這是非常利好的消息，有助兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，推動和平與進一步交流，並有利於「台灣地區」的發展。

中國大陸公共外交協會在北京舉辦「中國新發展 世界新機遇」主題「臨甲7號沙龍」專題吹風會，邀請北京大學新結構經濟學研究院教授、院長林毅夫等學者座談。

對於鄭麗文即將訪陸，林毅夫表示，他是在台灣出生、在大陸工作的中國人，作為一名在大陸工作的台灣出生的中國人，特別期望兩岸和平、兩岸共同發展。

▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）



林毅夫指出，過去一段時間，受民進黨當局的政策影響，兩岸之間的正式交流受到影響，也造成了兩岸關係的緊張，「我想這是不利於台灣地區，也不利於大陸，並且在當前的國際形勢之下，也不利於地區的和平態勢。」

林毅夫說，他相信，鄭麗文此次參訪將有助於兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，推動和平與進一步交流，有利於「台灣地區」的發展，也有利於地區的和平局勢。

林毅夫更強調，「我想這是一個非常利好的消息。」