領6000元振興金！花壇4.2萬鄉民有福了　預計母親節後落袋

▲花壇鄉將發送每位鄉民6000元振興禮金。（圖／鄉代翁啟祐提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉民有福了！繼各鄉鎮陸續發放振興金後，花壇鄉公所也將跟進，將發給每位鄉民6000元的振興經濟紓困金，預計將有4.2萬人受惠，總經費大約2.5億元。花壇鄉代會今（31）日審議相關自治條例，由於朝野立場一致順利過關，鄉民最快在母親節過後就能拿到這筆紅包。

這筆振興金的源頭，來自花壇鄉代會的臨時動議。代表們原本建議每人發放1萬元，但鄉公所經過財政評估後，調整為每人6000元。發放對象鎖定今年3月1日前設籍花壇鄉的居民，希望透過現金補助刺激地方消費、活絡基層經濟。

▲花壇代表會審理發放6000元振興禮金。（圖／鄉代翁啟祐提供）

鄉代會主席沈文盛表示，今天召開的臨時會審查這項自治條例，通過的可能性很高。他也強調，這項決策完全沒有政治考量，純粹是回應鄉民期待。

鄉庫還有盈餘 不影響建設

同樣表態支持這項政策的，還有也是鄉長參選人的鄉代翁啟祐。他指出，在不影響財政預算的前提下，秉持「不舉債、不負債、還稅於民」的原則，他非常贊成發放這筆振興金。

民進黨籍的鄉長參選人葉繼元也表示，雖然時機點接近選舉比較敏感，但只要不影響地方建設和財源運用，對於帶動經濟持正面看法。

▲花壇將發放6000元振興禮金。（圖／鄉代翁啟祐提供）

根據公所統計，發放這筆2.5億元的振興金之後，鄉庫預估還有1.8億到2億元的盈餘，不會影響到地方建設和財政健全。鄉代會今天審議通過相關條例後，公所將立刻啟動發放程序，預計母親節過後，鄉民就能實際感受到這份「經濟紅包」的暖意。