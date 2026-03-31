汛期前超前部署！　南消北門消防訪視水災保全戶強化防災

▲南消北門消防分隊汛期前訪視水災保全戶，掌握最新狀況。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對汛期將至，台南市北門消防分隊提前啟動水災防護機制，針對轄內水災潛勢區進行保全戶清冊更新與逐戶訪視，強化防災應變能力。由於北門區多數保全戶分布於八掌溪沿岸且地處偏遠，一旦遇上颱風豪雨，極易發生積淹水情形，因此消防單位與區公所攜手合作，落實事前盤點與預防性措施。

北門消防分隊指出，平時除不定期訪視外，每年汛期前均會與區公所聯合進行全面調查，掌握保全戶最新動態。考量人口流動與家庭結構變化，包括遷入遷出、人口增減等因素，保全名冊需持續更新，才能在災害發生時迅速掌握需要優先協助的對象。

消防局第三大隊大隊長鄭誌峰表示，若等到淹水發生才進行救援，勢必耗費大量人力與時間，因此「預防性撤離」才是降低災害風險的關鍵。尤其針對獨居長者、行動不便者及需仰賴維生設備的弱勢族群，更需提前規劃撤離方案，確保安全無虞。

消防局長楊宗林強調，應建立「防災重於救災、離災優於防災」的觀念，透過訪視過程加強與保全戶的溝通，提升自主防災意識。他也呼籲民眾，颱風豪雨來襲時切勿心存僥倖，應依指示及早撤離，平時也應熟悉疏散路線與避難場所，避免臨時應變不及。

台南市長黃偉哲則指出，市府除關懷保全戶健康狀況外，也同步加強防災宣導，包括避難收容處所資訊、防災地圖說明，以及居家用火用電與瓦斯使用安全，全面提升民眾防災意識與應變能力。

在風雨尚未來臨之前，把名冊一筆筆確認、把路線一條條說清，看似日常的走訪，其實是在替未來的危機預留出口。防災這件事，從來不是等災害發生才開始，而是早一步，把人帶離風險。