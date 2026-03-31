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「13年被詐騙9次」5千萬沒了　受害家屬心碎：個資像沾血引鯊魚

▲▼ 講電話,電話,詐騙,電話詐騙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲父親13年來被詐騙9次，從30萬損失到5千萬，兒心碎寫下血淚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／陳安迪（「反詐騙聯盟」臉書社團版主）
摘自／寶瓶文化《陪家人拆「詐」彈：為什麼再多提醒，還是防不住詐騙劇本？

我常常想，如果人生是一條長河，那麼父親的船隻大概早已滿是漏洞，只能靠著一次又一次的希望補丁，才勉強不沉沒。只是，他沒看見的是，那些補丁全都是騙子遞來的紙片，遇水即爛。這13年間，他一共陷落了9次，一次比一次，掉進更深的陷阱裡。

●曾經並肩作戰的時刻

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說起來，父親並不是一開始就這麼脆弱。

我大學念的是電機系，一畢業，就被好朋友拉去聽南山人壽的保險說明會。那是一場熱血到近乎「洗腦」的講座──台上年輕氣盛的講師穿著筆挺西裝，口沫橫飛，彷彿人人都能輕鬆年收幾百萬。我看著他們自信滿滿的模樣，瞬間覺得自己找到了未來的方向。

那晚回家，我迫不及待告訴父親：「爸，我想加入保險行列，我也要賺大錢！」然而，父親卻一口回絕，語氣冷硬而堅決：「不要去做那種不踏實的工作。還不如來我的公司，至少能學到一技之長。」

這對我來說，算是一個意外的轉折。從小喜歡電腦的我，組裝、維修、拆解都難不倒我。但父親要我接手的，卻是外銷業務，而非硬體。那時的商用英文對我而言簡直是天書，我每天抱著字典死啃，遇到不懂的地方就去問他。有時候，我甚至會直接翻他桌上的信件，對照著字句，慢慢拼湊出意思。

慢慢地，我才真正理解整個流程：從接到客戶詢價、報價、給訂單、採購、出貨到清關，每一步都環環相扣。那段時間，我們常常一起加班到深夜，雖然辛苦，但還算是「父子並肩作戰」。

●第一次被騙

有一天下午，公司電話響個不停，我正埋頭處理文件，卻注意到父親鬼鬼祟祟地走進無人的小會議室，還順手把門帶上。

我心裡一緊，直覺這不尋常。於是放下手邊工作，跟了過去。門縫沒有完全闔上，裡頭的聲音隱約傳了出來──
「三十萬我已經領出來了，要約在哪裡見面？放心，我只會一個人出現⋯⋯」

聽到這裡，我忍不住推開門直問：「爸，你在談什麼？」他顫了一下，眼神慌張地把手機塞回口袋：「沒什麼，你去忙你的。」

那一個瞬間，我清楚知道，他一定有事瞞著我。後來，在我一連幾天不斷追問之下，他才沙啞地承認：「我被騙了⋯⋯」

對方是一位自稱在國外工作，為了照顧母親才選擇回台的女子。照片裡的她長相甜美，訊息裡的她溫柔體貼。她說自己單身，渴望一個能理解她的伴侶。父親沉浸在每天的噓寒問暖中，逐漸把這段網路上的關係，當成了現實中的依靠。

前幾天，對方突然說急需用錢，約他到偏遠的鄉下面交。父親照做了，卻只見到一個陌生男子，照片裡的那個女人，從頭到尾都沒有出現。

那是一次再典型不過的愛情詐騙。當時母親還在，我們不想讓事情節外生枝，所以沒有選擇報警。

也是在那一年，讓我決定在臉書開一個「反詐騙聯盟」社團，把父親的故事PO上網。一開始，我只是想找一個出口，發洩心中滿滿的憤怒，也提醒別人詐騙的可惡，不要重蹈覆轍。那年，我36歲。

●一次意外，成了一連串噩夢的開始

後來我才明白，只要受過一次詐騙，受害者的資料就像沾上了血一樣，那股血腥味，會吸引更多鯊魚般的詐騙集團，個資也會跟著被迅速流傳。再加上這些人精於心理操弄，會針對「客戶」做側寫分析，他的性格、喜好、金錢狀況，甚至家庭關係，都像商品一樣，被剖析得一乾二淨。

他們清楚知道，什麼話能挑動受害者的情緒，什麼場景能勾起受害者的渴望，什麼承諾能讓人願意掏出那筆錢。

我的父親就是這樣被反覆「優化」過的獵物。對詐團來說，他不只是一名受害者，還是一座可以無限開採的金礦。所以事情隔不到一年，他又一次掉進陷阱。

從最初的幾十萬，到第4次報案時，金額已經膨脹到了5千萬。那些錢，有可能是房子抵押、信用貸款、公司周轉金、親友借款，一筆一筆堆上去的。對任何一個中產家庭來說，那都是足以摧毀一生的數字，而我的父親卻仍相信這是一場「真愛的考驗」。

●臭臭鍋裡的豬肉片

因為反覆受騙，我們成了警局的「常客」。

第4次報案時，還得到了刑事警察局大隊長親自接待。那次，他請父親把手機交出，只花了十幾秒，就鎖定了詐騙集團的發話位置。

即使鐵證如山的事實擺在眼前，父親仍舊堅定地說：「她是愛我的，只是一時有困難。」我與大隊長只能無奈對望，搖頭、嘆息已經是我們當下唯一能做的了。

眼見時間逼近晚上7點，氣氛仍僵持不下，大隊長乾脆叫了臭臭鍋給我們當晚餐。我撈起一片豬肉，準備吃下肚時，父親卻突然說：「現在的店家都偷工減料，這裡面的豬肉片好少，還賣這麼貴。」

那一瞬間，我的理智線斷裂。我放下筷子，手掌重重拍在桌上：「你還搞不清楚狀況嗎？你知道我們今天為什麼會坐在這裡吃東西嗎？豬肉片少是重點嗎？5千萬！拜託你清醒一點好不好！」

父親愣住了，像個做錯事的小孩，低著頭，默默把那片嫌少的豬肉放進嘴裡。

那一晚之後，父子之間的距離，再也回不到從前。本該有的親近感，就像那碗豬肉片一樣，愈來愈少。

我們不再有共同話題，每一次對話都變成指責與辯解。他仍一次次掉進陷阱，而我只能一次次把他從深淵裡拉回來，直到彼此都精疲力盡。

●不得不的放手

第6次之後，我做出了一個痛苦的決定：徹底放手。

我將自己在父親公司內的股份賣回，也解除自己高達新台幣一億的保人身分，徹底把過去的我與現在的我分成兩個世界，一邊是血緣與記憶，另一邊是責任與現實。

有人以為我會因為得到自由而鬆一口氣，但自由並不像電影演的那樣解放人心。相反地，解脫後的我被深深的自責與懊悔包圍：是不是我當初的陪伴不夠？是不是我沒盡到兒子的責任？為什麼父親寧願相信網路上的照片，也不相信我親口說的話？

更殘忍的是，詐騙集團還時常在父親耳邊灌輸：「你兒子是為了財產才阻擋你，只有我在乎你。」日復一日，父親在被騙與被肯定之間選擇了後者。

當我看到父親手機裡一排排訊息，對方叫他「老公」，他回「寶貝」、「親愛的」時，我盯著亮著的螢幕，一句話也說不出來，只覺得整個人都死了一半，像被抽走了最後一塊軟肋。

就這樣，在短短13年裡，父親一共中了9次詐騙。最後一次，甚至發生在去年。那像是一記遲來的耳光，提醒我，有些深淵，真的不是靠愛就能拉得回來。

●救不了父親，就去救更多人

這些年，我慢慢明白，時間不會回頭，遺憾也不會消失。我唯一能做的，就是在不能改變的事實前，冷靜行動。最終，我做出了一個決定：既然救不了父親，那我就把這份愛拿去幫助其他有需要的人。

我開始更用心經營社團，讀一則又一則充滿血淚的貼文。有人寫下自己努力了一輩子的退休金一夜蒸發；有人像我父親一樣，被詐團套上甜蜜鎖鏈，寧願懷疑家人，也不願懷疑螢幕另一頭的「戀人」。

漸漸地，「反詐騙聯盟」從一個情緒出口，變成了一個互助的地方。

有人私訊我：「如果不是你的鼓勵，我今天已經不在人世了。」
有人說：「我以為全世界都在笑我，沒想到有這麼多人懂我的痛。」
還有人告訴我，他原本想結束生命，但看到這麼多人站出來分享，決定再給自己一次機會。

那一刻我才明白，人真正需要的並不是這些冷冰冰的數字，反而是被理解、被接住的感覺。他們需要知道，自己並非一座孤島。我想，這大概就是父親9次陷落，留給我最殘酷、也最珍貴的禮物。

▲▼《陪家人拆「詐」彈──為什麼再多提醒，還是防不住詐騙劇本？》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化《陪家人拆「詐」彈：為什麼再多提醒，還是防不住詐騙劇本？》，作者陳安迪，「社團法人反詐騙聯盟」理事長、「反詐騙聯盟」臉書社團版主。因父親九度陷入詐騙，經歷憤怒、崩潰與無數次的挫敗。從受害者家屬到反詐行動者，他親眼見證無數家庭被詐騙劇本推向崩壞，也看見防詐其實是一場關於信任、孤單與制度漏洞的集體考驗。此書寫給正在陪伴長輩、承接傷害的家人，陪你看懂人心、守住關係，拆除那些精心設計的詐騙陷阱。

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