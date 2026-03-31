伊朗決策大亂！高層嚇到不敢開會「怕被炸死」　與美和談陷僵局

▲ 穆吉塔巴繼任後不曾公開露面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列對伊朗發動軍事打擊已滿一個月，德黑蘭政權核心決策體系遭遇空前重創。熟悉美國與西方情報評估的官員透露，這場戰爭已導致伊朗政府內部嚴重分裂，不僅削弱其協調大規模報復攻擊的能力，更讓和談陷入詭異的惡性循環。

《紐約時報》報導，戰爭爆發4周以來，已有數十名伊朗高層領導人及其副手在空襲中喪生。倖存官員擔心通訊遭美國或以色列攔截，不僅不敢打電話聯繫，更不願面對面開會，深怕行蹤曝光會成為下一個空襲目標，而這種疑神疑鬼的氛圍令德黑蘭決策機制陷入混亂與停滯。

政府規劃能力弱化 談判陷入僵局

儘管伊朗的安全與軍事機構仍在運作，但政府規劃新戰略或政策的能力已明顯弱化。川普政府宣稱伊朗已出現新領導層，並施壓要求儘速達成協議。但伊朗政府決策機制越是崩壞，就越難與美國特使進行有效談判或做出重大讓步。

更棘手的是，隨著領導層不斷更迭，伊朗談判代表可能根本搞不清楚政府願意讓步到什麼程度，甚至連該向誰請示都一頭霧水。美國官員表示，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）內部強硬派勢力趁勢崛起，如今掌握的實權甚至超越名義上主導的宗教領袖。

哈米尼陣亡 接班人選也被擊殺

▲ 哈米尼在美以第一波空襲中被擊斃。（圖／達志影像／美聯社）

戰爭始於以色列對領導層大本營的精準打擊，前最高領袖哈米尼及大部分國安高層在攻擊中喪生。美國官員透露，一些被華府視為較務實的中階官員也在空襲中陣亡。川普本人在受訪時也曾暗示，伊朗領導層的潛在接班人選已被擊殺。

西方官員指出，這波攻擊切斷安全、軍事與文官決策者之間的許多聯繫管道。新任最高領袖穆吉塔巴對政府的實際掌控程度仍不明朗，他至今未公開露面，美國與以色列情報機構更研判他在戰爭期間受傷。部分情報官員認為，穆吉塔巴可能更像掛名領袖，真正做決策的則是革命衛隊殘存的高層。

指揮系統遭削弱 地方指揮官各自為戰

一名美軍高階官員表示，美以空襲已嚴重削弱伊朗指揮與控制系統。不過，該官員與一名高階情報官員都指出，伊朗在戰前就建立分散式指揮架構，讓各地區地方指揮官即使收不到德黑蘭的日常直接命令，仍可自行決定是否發動攻擊。

美國目前正鎖定這些地方指揮官進行打擊，但伊朗仍展現出可觀的攻擊能力，例如上周對沙烏地阿拉伯蘇丹親王空軍基地發動的飛彈與無人機襲擊。

但前美國官員分析，由於領導層被大幅削減，伊朗已無法發動更大規模、足以突破防空系統的飛彈攻擊。各地指揮部只能分頭應戰，無法有效協調，導致報復攻擊的規模與效果都明顯受限。

川普不滿訊息混亂 威脅轟炸基礎設施

▲ 川普不滿伊朗談判代表態度矛盾。（圖／路透）

川普不滿伊朗領導層傳達的訊息含糊不清，26日發文寫道，伊朗談判代表「非常不同且詭異」，一邊「懇求」達成協議，一邊卻公開聲稱只是「研究提案」。川普30日更威脅，若無法迅速達成協議且荷莫茲海峽持續封鎖，美軍將攻擊伊朗的發電廠、油井與海水淡化設施。

熟悉情報評估的人士表示，川普的不滿反映出伊朗政府無法協調出一致回應，也無法就美方停火提案做出決定的困境。前美國官員認為，伊朗要等到承受足夠經濟損失才會妥協。儘管目前已經受創嚴重，但現任與前任官員指出，德黑蘭未必認為他們正輸掉這場戰爭。