桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次　創歷年同期新高

▲桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次。（圖／機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

清明連假疏運期（4月2日至7日）將至，桃園機場預估總運量超過92萬人次，日均量約15.5萬人次，其中在4月3日將達出境高峰，單日運量上看16.2萬人次，創下歷年同期新高。

根據機場公司統計，清明連假疏運期間，預估總運量逾92萬人次，航班起降量約4,590架次，日均運量約15.5萬人次，較去年同期成長約12.1%，其中，4月3日為出境高峰，單日旅運量上看16.2萬人次，4月6日為入境高峰，約15.9萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場。

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機場公司表示，過往運量高峰都是在春節期間，今年春節單日最高峰達16.9萬人次，創歷年同期新高，今年清明連假高峰上看16.2萬人次，也創下歷年清明連假新高。

機場公司指出，桃園機場旅運量持續成長，今年截至3月10日已達1,001萬人次，較2025年及2019年分別提前約8天及7天，全年運量可望達4918萬人次，再創新高。

機場公司表示，因應連假期間旅運高峰，已協同CIQS單位及機場大聯盟完成各項整備作業，包括加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，並透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報。

機場公司也說，為方便旅客掌握時間，導入「AI出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現安檢等候情形；旅客也可透過桃園機場官方APP查詢「安檢等候時間」。