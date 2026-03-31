　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次　創歷年同期新高

▲▼桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次。（圖／機場公司提供）

▲桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次。（圖／機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

清明連假疏運期（4月2日至7日）將至，桃園機場預估總運量超過92萬人次，日均量約15.5萬人次，其中在4月3日將達出境高峰，單日運量上看16.2萬人次，創下歷年同期新高。

根據機場公司統計，清明連假疏運期間，預估總運量逾92萬人次，航班起降量約4,590架次，日均運量約15.5萬人次，較去年同期成長約12.1%，其中，4月3日為出境高峰，單日旅運量上看16.2萬人次，4月6日為入境高峰，約15.9萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機場公司表示，過往運量高峰都是在春節期間，今年春節單日最高峰達16.9萬人次，創歷年同期新高，今年清明連假高峰上看16.2萬人次，也創下歷年清明連假新高。

機場公司指出，桃園機場旅運量持續成長，今年截至3月10日已達1,001萬人次，較2025年及2019年分別提前約8天及7天，全年運量可望達4918萬人次，再創新高。

機場公司表示，因應連假期間旅運高峰，已協同CIQS單位及機場大聯盟完成各項整備作業，包括加強監控航廈周邊道路、出境驗票口、安檢線、證照查驗、轉機安檢、入境檢疫等重點區域人流與交通狀況，並透過航班運量整點人數預報表每小時滾動更新運量預報。

機場公司也說，為方便旅客掌握時間，導入「AI出發安檢人流統計」，於出境驗票口設置預估通關時間告示牌，以「人像數量」及「顏色燈號」呈現安檢等候情形；旅客也可透過桃園機場官方APP查詢「安檢等候時間」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資狙殺！大砍台股807億元
台大學生會長遭罷免　本人發聲
快訊／外送員慘死　身體遭輾成兩半
伊朗決策大亂！高層嚇到不敢開會「怕被炸死」　與美和談陷僵局
林家正日職首安出爐！　火腿5比4險勝
胡塞武裝正式參戰！威脅封鎖「紅海航道」　恐斷石油救命線
柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親友在國外「塑膠袋都能隨便拿」　他傻眼了：只有台灣在吵

台大學生會長遭罷免　陳柏承喊「問心無愧」：導火線是私人恩怨

曬學士服帥照宣布再戰議員！網暴動「醫師兒顏值更高」6塊肌照曝

華航長榮即起搭機「限帶2個行動電源」　星宇虎航明起實施

被判17年「329還在擔心台灣未來」　民眾黨幹部哭了：柯文哲很傻

「13年被詐騙9次」5千萬沒了　受害家屬心碎：個資像沾血引鯊魚

桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次　創歷年同期新高

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘　內行出招：蒼蠅也抓得到

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

親友在國外「塑膠袋都能隨便拿」　他傻眼了：只有台灣在吵

台大學生會長遭罷免　陳柏承喊「問心無愧」：導火線是私人恩怨

曬學士服帥照宣布再戰議員！網暴動「醫師兒顏值更高」6塊肌照曝

華航長榮即起搭機「限帶2個行動電源」　星宇虎航明起實施

被判17年「329還在擔心台灣未來」　民眾黨幹部哭了：柯文哲很傻

「13年被詐騙9次」5千萬沒了　受害家屬心碎：個資像沾血引鯊魚

桃機清明連假單日運量上看16.2萬人次　創歷年同期新高

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘　內行出招：蒼蠅也抓得到

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

高院前庭長喪偶「好奇未婚女」　私查女法官等134筆個資判刑2年

Q1交易恐創第3低量　永慶：42%民眾看跌房價

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液「80歲還能來月經」

外資狙殺！大砍台股807億元　連4個交易日賣超

震民調／54.2%民眾不相信柯文哲清白　藍營支持者也半信半疑

安格斯12星座一周運勢3／30-4／5　牡羊人群中閃閃發亮、巨蟹蠟燭多頭燒

葉伊恬逆轉奪世界盃首勝　明決戰陳幸同爭16強門票

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

竟然不帶我！聰明邊牧把主人「鎖車外報復」　冷眼看他吹風罰站

親友在國外「塑膠袋都能隨便拿」　他傻眼了：只有台灣在吵

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

生活熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

連假雨更多！　「下最大」時間曝

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

JINS鏡片台日價差7倍惹議　官方4點回應了

今變天！　明「全台有雨」

房仲甩工讀生巴掌　小吃店無辜被刷1星

千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

王文洋情史！被問「這輩子最愛誰」曝答案

台大學生會長罷免通過！38年來首例　遭控職務延宕、無財務紀律

更多熱門

相關新聞

高鐵清明連假已售58萬張車票　「一鍵下滑」查自由座等候時間

高鐵清明連假已售58萬張車票　「一鍵下滑」查自由座等候時間

清明4天連假周五(4月3日)開跑，高鐵規劃6天疏運期，已賣出58.1萬張車票，高鐵清明疏運期間也將再度攜手LINE TODAY推出「當日自由座等候時間預估」服務，並優化功能化，自由座擠不擠「一鍵下滑」即可即時查詢，讓民眾選擇綠燈時段搭車。

台東縣召開3月道安會報

台東縣召開3月道安會報

優質不動產法拍　清明連假花東觀光順道競標

優質不動產法拍　清明連假花東觀光順道競標

清明連假國5恐從早塞到深夜　國道省道地雷路段一次看

清明連假國5恐從早塞到深夜　國道省道地雷路段一次看

一張圖秒懂！旅遊不便險新制4/1上路　定額給付一人限買2張

一張圖秒懂！旅遊不便險新制4/1上路　定額給付一人限買2張

關鍵字：

清明連假桃園機場

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

連假雨更多！　「下最大」時間曝

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面