未上市台翔、高科股票罕見釋出！　高雄分署4月7日拍賣

▲高雄分署法拍台翔高科股票。（圖／高雄分署）

記者莊智勝／高雄報導

清明連假後第一個上班日（4月7日），法務部行政執行署高雄分署將於下週二下午3時的「123 聯合拍賣會」中，推出市場罕見的投資利多。本檔拍賣會亮點為兩家未上市但深具航太與國防潛力的股票：台翔航太工業股份有限公司1張共計81萬股，以及高科磁技股份有限公司9張共計8萬9410股，吸引有志投入高科技產業的民眾踴躍競標。

台翔公司成立於1991年，最初是為配合經國號戰機（IDF）生產而設立，主要股東包含行政院國家發展基金及各大金融機構，投資領域涵蓋航太衛星產業，旗下投資組合包含已上市的亞洲航空，以及專精於高頻微波系統、複合材料氣瓶、光纖陀螺儀及無人機系統等多家關鍵技術廠。高科公司則成立於1991年，為中鋼集團重要成員，生產具備高導磁、低磁損特性的軟性鐵氧磁粉，廣泛應用於電源供應器及高端電子產業，且已成功開發應用於無線通訊、陣列雷達等高科技領域的微波磁材，目前廣泛應用於國防工業。這二檔股票定有底價，但依法不得公開，請有興趣的民眾於當天下午2時30分至高雄分署登記領取號碼牌參與競價，入手航太與國防概念股。

除股票之外，當日現場動產拍賣標的還有BMW、奧迪、賓利等豪華房車，以及旗山溪洲當季龍眼蜜5斤裝，以每桶1200元變賣，售完即止；不動產部分則有林園、鳳山等多筆土地釋出。高雄分署溫馨提醒，投資有賺有賠，投標人請於投標前詳閱拍賣公告並自行評估。

▼現場標的還有汽車、龍眼蜜。（圖／高雄分署）