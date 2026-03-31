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川普機場將誕生？佛州州長正式簽署「棕櫚灘機場改名法案」

▲▼4月11日美國總統川普在佛州西棕櫚灘的棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）

▲川普在佛州棕櫚灘國際機場走下空軍一號。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）30日正式簽署法案，將把棕櫚灘國際機場（PBI）改名為「唐納德·J·川普總統國際機場」（President Donald J. Trump International Airport）。該州參眾兩院上月已經通過這項法案。

機場改名　官方文件全更新

CNN、NBC等美媒報導，棕櫚灘機場位於川普住所、私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-a-Lago）附近，若獲得聯邦航空總署（FAA）批准，該措施預計7月1日生效。屆時，所有官方文件與地圖都必須更新，機場縮寫代碼也將改為川普姓名縮寫「DJT」。

FAA於30日回應，儘管更改機場名稱屬於地方事務，他們必須著手更新地圖與資料庫等行政作業。負責營運該機場的棕櫚灘郡（Palm Beach County）則尚未回應。

這項法案由佛州眾議員溫伯格（Meg Weinberger）提出，她今年稍早出席「唐納德·J·川普總統大道」改名揭牌典禮時說，「對於能夠促使這件事情成真，我感到非常自豪」，同時期待機場也以總統命名的那一天到來。這條大道原名「南大道」（Southern Boulevard），連接棕櫚灘機場與海湖莊園，全長約6.4公里。

▼佛州州長迪尚特已正式簽署這項法案。（圖／路透）

▲▼美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。（圖／路透）

民主黨轟浪費錢　川普集團回應

然而，這項改名案引發民主黨人的強烈砲轟，一些人質疑川普家族是否從中獲利。佛州眾議院民主黨領袖德里斯凱爾（Fentrice Driskell）直言，在佛州受薪階級家庭與長者面臨物價上漲、生活日益艱難之際，共和黨領袖竟優先花費500萬美元（約新台幣1.6億元）更改機場名字，簡直是在浪費納稅人的血汗錢。

不過，川普集團（The Trump Organization）一名發言人表示，川普與其家人不會從這次機場改名中收取任何版稅或授權費，並且願意把姓名使用權免費提供給家鄉的郡政府。

值得注意的是，川普與其盟友的企圖似乎不止於此。他們近期還試圖將華盛頓甘迺迪中心（Kennedy Center）、美國和平研究所（US Institute of Peace）、金卡（gold card）簽證、新版紙鈔與美國建國250週年紀念金幣等，通通印上川普姓名或肖像。

 
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