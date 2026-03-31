戒指卡手兩天拔不下　南消官田消防斜口鉗神救援

▲婦人戒指卡手兩天無法取下，南消官田消防分隊出手解圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南官田消防分隊31日上午9時許接獲一名婦人上門求助，指稱手指上的戒指已卡住兩天無法取下，且出現腫脹情形。消防人員立即檢視患處，發現雖有紅腫但尚未發紫，隨即展開處置，利用斜口鉗精準施力剪斷戒圈，順利解除「指」上危機，讓婦人鬆了一口氣。

消防人員表示，當時先針對患處進行保護措施，避免剪切過程傷及皮膚，再以專業工具小心破壞戒指結構，過程中持續觀察手指血液循環狀況，最終成功將戒指取下，未造成進一步傷害。

官田消防分隊提醒，戒指卡住時切勿以蠻力拉扯，否則容易加劇腫脹，甚至造成組織受損。民眾可先嘗試以肥皂水或潤滑液降低摩擦力，或將手部抬高促進消腫；若仍無法取下，應儘速尋求消防或醫療專業協助，以免影響血液循環。

台南市長黃偉哲也肯定消防人員迅速應變、即時協助市民，展現第一線守護民生的服務精神，並提醒民眾遇到類似狀況應保持冷靜，避免因緊張而加重傷勢。

消防局長楊宗林指出，消防單位除救災救護外，也具備多樣破壞工具與專業技術，能處理各類民生救助案件。他呼籲，若戒指卡住並出現腫脹情形，應及早處理，避免長時間壓迫導致組織壞死。

第二大隊大隊長王騰毅則分析，此次處置關鍵在於判斷迅速且操作精準，成功避免傷勢惡化。他也提醒民眾，一旦手指出現紅腫等警訊，應立即求助專業單位，切勿自行強行處理，以免造成二次傷害。

一枚小小戒指，卡住的不只是手指，還可能是血流與風險的分界。幸好這一次，剪斷的不只是金屬，而是危機本身。