　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化頂庄二塔今開標！自救會包圍公所　怒轟：只會唱歌切蛋糕

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉公所計畫在人口只有500多人的頂庄村，興建第二座納骨塔，引發當地居民強烈反彈。就在今天（31日），鄉公所啟動第一次招標作業，數十位自救會成員再度集結在公所前高聲抗議，痛批公所「只會唱歌、切蛋糕」，卻不願傾聽民意，誓言要抗爭到底。

▲彰化大城鄉反頂庄二塔自救會抗議。（圖／民眾提供）

▲彰化大城鄉反頂庄二塔自救會抗議。（圖／民眾提供）

頂庄村自救會長許國成表示，大城鄉已經有兩座納骨塔，其中一座就蓋在頂庄村，現在公所又要再蓋第二座，等於全鄉三座納骨塔裡，有兩座都集中在這個人口最少、僅約500人的小村落。而且新塔高度規劃達到15公尺，完工後將成為全村最高的建築物，周邊的三合院和兩層樓民宅，全都會被它的氣勢壓過去，帶給村民非常大的精神壓迫。

許國成進一步質疑，大城鄉全鄉人口也才1.4萬人，新蓋的納骨塔卻可以容納多達2萬個骨灰罈，他痛批公所根本是打算「收納外鄉鎮的往生者」，把頂庄村當成殯葬專區，欺負小村莊沒人權。

二塔距離村落僅200公尺 

自救會指出，現有的納骨塔距離頂庄村只有300公尺，已經違反縣政府規定的「距離村落500公尺」審查原則，而第二座新塔距離更近，只剩200公尺，嚴重影響居民生活品質。此外，頂庄村地層下陷，每逢大雨排水就出問題，根本不適合再蓋納骨塔。村民也感嘆，這幾年人口流失嚴重，村內的頂庄國小才被迫廢校，「政府興學不力，卻只會蓋靈骨塔賺錢」。如今鄉公所編列1.1億元預算要蓋新塔，他們無法接受。

▲彰化大城鄉反頂庄二塔自救會抗議。（圖／民眾提供）

▲彰化大城鄉反頂庄二塔自救會抗議。（圖／民眾提供）

現有塔位「頂天立地」沒人要選

面對村民怒火，大城鄉公所回應表示，目前第一納骨塔的容量只剩下大約200個塔位，而且這些塔位不是位置超高，就是在最底層，民眾通常都不會選擇。公所強調，全鄉每年死亡人數約200人，近年平均每年有超過400名亡者進塔，若不興建新塔，未來恐怕不夠用。

公所也表示，第六公墓交通方便，也沒有遷葬問題，新塔完工後可提供約1.6萬個塔位，希望能夠在4月底開工。公所承諾，會持續與反對民眾溝通，針對環境設施及回饋方案也會盡量配合。

自救會抗爭到底

村民除了街頭抗議，也尋求司法途徑救濟。不過，他們向行政法院聲請停止執行建造執照的請求，日前已經遭到駁回。法院認為，原處分是否違法還有待本案訴訟釐清，而且村民主張的損害很難符合「難以回復」的法定要件。

儘管案件抗告程序還在進行中，鄉公所仍然依照程序啟動招標。自救會成員則強調，絕對不會讓小村莊被欺負，一定會抗爭到底，要求公所另外找其他地方蓋納骨塔，還給頂庄村一個公平的對待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大學生會長遭罷免　本人發聲
快訊／外送員慘死　身體遭輾成兩半
伊朗決策大亂！高層嚇到不敢開會「怕被炸死」　與美和談陷僵局
林家正日職首安出爐！　火腿5比4險勝
胡塞武裝正式參戰！威脅封鎖「紅海航道」　恐斷石油救命線
柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

法庭花系列！應曉薇淚訴當年好紅　搬《探陰山》喊話審判長鍘林俊言

快訊／中壢恐怖車禍！外送員遭水泥預拌車輾過　當場死亡

快訊／蘆洲鐵皮倉庫大火！警消15分鐘撲滅　宮廟陣頭用具成灰燼

駕「福特野馬」載妹想帥一波！失控上演貼壁秀…超糗畫面曝

柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

百歲婦離世舊衣櫃被載走！家人突接電話：裡面有50萬...急衝派出所

領6000元振興金！花壇4.2萬鄉民有福了　預計母親節後落袋

快訊／台中精明商圈男子高處墜落！「四肢骨折」送醫搶救

未上市台翔、高科股票罕見釋出！　高雄分署4月7日拍賣

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

法庭花系列！應曉薇淚訴當年好紅　搬《探陰山》喊話審判長鍘林俊言

快訊／中壢恐怖車禍！外送員遭水泥預拌車輾過　當場死亡

快訊／蘆洲鐵皮倉庫大火！警消15分鐘撲滅　宮廟陣頭用具成灰燼

駕「福特野馬」載妹想帥一波！失控上演貼壁秀…超糗畫面曝

柯文哲驚爆通靈人找上門　結辯庭激辯22分鐘！看起訴書快吐血

百歲婦離世舊衣櫃被載走！家人突接電話：裡面有50萬...急衝派出所

領6000元振興金！花壇4.2萬鄉民有福了　預計母親節後落袋

快訊／台中精明商圈男子高處墜落！「四肢骨折」送醫搶救

未上市台翔、高科股票罕見釋出！　高雄分署4月7日拍賣

Q1交易恐創第3低量　永慶：42%民眾看跌房價

陸女富豪「換血回春」　抽嫩男血液「80歲還能來月經」

外資狙殺！大砍台股807億元　連4個交易日賣超

震民調／54.2%民眾不相信柯文哲清白　藍營支持者也半信半疑

安格斯12星座一周運勢3／30-4／5　牡羊人群中閃閃發亮、巨蟹蠟燭多頭燒

葉伊恬逆轉奪世界盃首勝　明決戰陳幸同爭16強門票

道路救援遭坑殺！檢警拘捕8拖吊蟑螂2人收押　全是「小崔」徒弟

竟然不帶我！聰明邊牧把主人「鎖車外報復」　冷眼看他吹風罰站

親友在國外「塑膠袋都能隨便拿」　他傻眼了：只有台灣在吵

川普奪取「哈爾克島」勝算？　伊朗不惜使用「焦土策略」全球受害

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

即／高鐵台中站黑煙遮月台　旅客捂鼻驚閑：還能坐車嗎

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／高雄又傳重大車禍　5車連環撞1人送醫

京華城案北院一審錄音錄影公播今上架

更多熱門

相關新聞

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚開箱傻眼

洗車工PO網賣「喪屍煙彈」　女警釣魚開箱傻眼

一名曾姓洗車工在網路po毒品照可進行交易，一名執行網路巡邏的女警員佯裝買家聯繫，雙方以3000元約定購買2顆俗稱「殭屍菸彈」的毒品，未料竟收到一隻「紅色塑膠烏龜」，此外，曾男還另以協助追討詐騙款項為由，向被害人詐得6000元「處理費」。全案經法院審理，依「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪」及「詐欺取財罪」，分別判處10月及3月徒刑。

國1大貨車變道釀禍　計程車遭撞失控狂轉

國1大貨車變道釀禍　計程車遭撞失控狂轉

彰化人快來！捐血250cc就送烏魚子

彰化人快來！捐血250cc就送烏魚子

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

員林車站女落軌遭區間車撞擊！

柯文哲重判　蔡壁如開砲：法官邏輯錯誤

柯文哲重判　蔡壁如開砲：法官邏輯錯誤

關鍵字：

彰化頂庄二塔自救會大城鄉

讀者迴響

熱門新聞

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！

朱姓男星發聲道歉！遭爆身帶套到處約、打女友　反擊林倪安不實指控

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

連假雨更多！　「下最大」時間曝

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面