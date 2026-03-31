彰化頂庄二塔今開標！自救會包圍公所　怒轟：只會唱歌切蛋糕

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大城鄉公所計畫在人口只有500多人的頂庄村，興建第二座納骨塔，引發當地居民強烈反彈。就在今天（31日），鄉公所啟動第一次招標作業，數十位自救會成員再度集結在公所前高聲抗議，痛批公所「只會唱歌、切蛋糕」，卻不願傾聽民意，誓言要抗爭到底。

▲彰化大城鄉反頂庄二塔自救會抗議。（圖／民眾提供）

頂庄村自救會長許國成表示，大城鄉已經有兩座納骨塔，其中一座就蓋在頂庄村，現在公所又要再蓋第二座，等於全鄉三座納骨塔裡，有兩座都集中在這個人口最少、僅約500人的小村落。而且新塔高度規劃達到15公尺，完工後將成為全村最高的建築物，周邊的三合院和兩層樓民宅，全都會被它的氣勢壓過去，帶給村民非常大的精神壓迫。

許國成進一步質疑，大城鄉全鄉人口也才1.4萬人，新蓋的納骨塔卻可以容納多達2萬個骨灰罈，他痛批公所根本是打算「收納外鄉鎮的往生者」，把頂庄村當成殯葬專區，欺負小村莊沒人權。

二塔距離村落僅200公尺

自救會指出，現有的納骨塔距離頂庄村只有300公尺，已經違反縣政府規定的「距離村落500公尺」審查原則，而第二座新塔距離更近，只剩200公尺，嚴重影響居民生活品質。此外，頂庄村地層下陷，每逢大雨排水就出問題，根本不適合再蓋納骨塔。村民也感嘆，這幾年人口流失嚴重，村內的頂庄國小才被迫廢校，「政府興學不力，卻只會蓋靈骨塔賺錢」。如今鄉公所編列1.1億元預算要蓋新塔，他們無法接受。

▲彰化大城鄉反頂庄二塔自救會抗議。（圖／民眾提供）

現有塔位「頂天立地」沒人要選

面對村民怒火，大城鄉公所回應表示，目前第一納骨塔的容量只剩下大約200個塔位，而且這些塔位不是位置超高，就是在最底層，民眾通常都不會選擇。公所強調，全鄉每年死亡人數約200人，近年平均每年有超過400名亡者進塔，若不興建新塔，未來恐怕不夠用。

公所也表示，第六公墓交通方便，也沒有遷葬問題，新塔完工後可提供約1.6萬個塔位，希望能夠在4月底開工。公所承諾，會持續與反對民眾溝通，針對環境設施及回饋方案也會盡量配合。

自救會抗爭到底

村民除了街頭抗議，也尋求司法途徑救濟。不過，他們向行政法院聲請停止執行建造執照的請求，日前已經遭到駁回。法院認為，原處分是否違法還有待本案訴訟釐清，而且村民主張的損害很難符合「難以回復」的法定要件。

儘管案件抗告程序還在進行中，鄉公所仍然依照程序啟動招標。自救會成員則強調，絕對不會讓小村莊被欺負，一定會抗爭到底，要求公所另外找其他地方蓋納骨塔，還給頂庄村一個公平的對待。