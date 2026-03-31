獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

▲高鐵今年度最新基本費率達到調漲門檻，北高票價上限為1780元。（資料圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年再達調漲門檻，「政府核定基本費率標準」可調至每人每公里4.728元，台北至新左營票價最高可漲到1780元，較現行票價最多有290元調漲空間，至於高鐵是否會依照最新費率提出調漲，高鐵董座史哲已定調將待新車到位後再評估。

交通部依據與高鐵合約啟動最新基本費率檢討，115年度再達到調漲門檻，「政府核定高鐵基本費率」可調至每人每公里4.728元，由於高鐵特許公司票價依照「法定優待票差額交叉補貼因子」(C1)、「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價調節因子」(C2)，可自行加成11.2%，依此推算，高鐵台北到新左營票價上限可漲到1780元，相較現行北高票價1490元，北高最高可調漲290元，漲幅可達19%，交通部預計4月正式公告。

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由於高鐵票價基本費率早在2024年就可自每人每公里4.313元調漲至4.551元，票價上限為1720元，不過高鐵並未依照核定基本費率調漲，迄今仍維持19年前通車初期的票價水準，北高票價為1490元。

針對高鐵未來是否會依照115年度最新基本費率調漲票價，高鐵董事長史哲日前已經定調，未來高鐵票價調漲將有「兩前提、一必要」，包括品質提升、新車如期如質到位，以及34列車汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題。高鐵公司則預計待交通部正式公告最新基本費率後再對外說明。

根據高鐵規劃，新世代列車N700ST首部新車預計於今年8月運抵台灣，進行靜態、動態測試及各項性能驗收作業後，預計於明年8月起投入營運，12組新世代列車預計117年底全數完成交付並上線。