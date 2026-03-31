醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

▲大林慈濟許永亨醫師為民眾看診。（圖／台灣血管外科學會提供）

記者莊智勝／屏東報導

動員偏鄉看診「醫」超有愛。台灣血管外科學會日前到恆春基督教醫院舉行大型義診活動，義診活動動員規模盛大，集結超過20位全台各大醫學中心心臟血管外科主治醫師、科主任及教授級專家，成員來自台大、台北榮總、高雄榮總、成大醫院、大林慈濟醫院等全台主要醫學中心，成功為500多名恆春在地民眾提供專業醫療服務，台灣血管外科學會理事長孫珅醫師表示，此次活動充份展現醫界主動深入偏鄉、提升醫療可近性的具體行動。

本次義診21日在恆春基督教醫院與屏東基督教醫院的全力協助下順利進行，並獲得屏東縣政府大力支持。為照顧交通不便的偏遠地區民眾，主辦單位特別安排接駁遊覽車接送偏鄉鄉親，有效提升就醫可及性與參與率。

義診活動動員規模盛大，集結超過20位全台各大醫學中心之心臟血管外科主治醫師、科主任及教授級專家，名單(依姓氏筆畫順序排列) 包括高雄榮總吳介任主任、奇美醫院吳南鈞 主任、屏東基督教醫院李宗龍部長、台北榮總李秋陽主任、新光醫院林佳勳主任、高雄榮總林俊堯醫師、三總柯宏彥主任、桃園袁于婷主任、大林慈濟張兼華主任、三總張瑞宗醫師、大林慈濟許永亨醫師、成大陳迪詠醫師、屏東陳懷民主任、台中榮總黃暄喬醫師、台大詹志洋教授、台大新竹分院蔡孝恩主任、高醫謝炯昭主任、高雄長庚顏旭霆主任、新光醫院顏羽彤醫師、義大醫院蘇恒醫師。

除有堅強醫療團隊外，更有來自馬偕孫珅理事長、林口長庚李應陞副秘書長、林口長庚呂玉潔醫師及TSVS秘書許心慈等人的強大醫療支援，醫師們看診外，還募得心血管超音波8台及動脈硬化檢測儀1台，由屏東基督教醫院李宗龍部長規劃籌策，全力提供高品質的血管專科診療服務。

台灣血管外科學會理事長孫珅醫師指出：「醫療的價值，不僅在於技術的精進，更在於我們是否願意走出醫院，回歸初衷，將專業帶到最需要的地方。」台灣血管外科學會承諾，未來將持續推動公益醫療行動，結合政府、醫療機構及企業資源，擴大服務能量，致力提升台灣整體醫療品質與健康平權，讓專業醫療照護深入更多需要的角落。

▼恆春義診團隊醫師陣容相當豪華。（圖／台灣血管外科學會提供）