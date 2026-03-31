疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

▲▼醫師提醒透過早期篩檢與整合性醫療照護，有助延緩疾病進展並提升生活品質。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「一直覺得只是太累，沒想到腎功能已經惡化。」郭先生平時以中藥調理身體，對慢性疾病警覺性較低，直到出現極度疲倦、臉色蒼白等貧血症狀，才前往衛生福利部花蓮醫院腎臟科就醫。經檢查發現已罹患慢性腎臟病且腎功能明顯下降，所幸在醫療團隊即時介入下，透過藥物治療、飲食調整與衛教指導，病情逐步穩定。

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慢性腎臟病已成為全球重要公共健康議題，台灣也屬盛行率較高地區之一。由於早期症狀不明顯，多數患者往往在腎功能明顯下降後才被診斷。醫界指出，透過早期篩檢與整合性醫療照護，有助延緩疾病進展並提升生活品質。

衛生福利部花蓮醫院腎臟科朱賢治醫師表示，慢性腎臟病可透過腎絲球過濾率（eGFR）、尿蛋白等檢查進行分期評估，並進一步找出病因，如糖尿病、高血壓等，再依個別狀況規劃治療。近年新型藥物如SGLT2抑制劑與GLP-1受體促效劑，除有助血糖控制外，也具腎臟保護效果，可延緩腎功能惡化。

▲透過醫師、護理師與營養師共同合作，能有效減輕腎臟負擔，提升患者自我照護能力。

除了藥物治療外，跨專業團隊照護也是關鍵。護理師透過衛教協助患者建立正確用藥與生活習慣，營養師則依病情提供個別化飲食建議，包括蛋白質攝取調整與鈉、磷控制。透過醫師、護理師與營養師共同合作，能有效減輕腎臟負擔，提升患者自我照護能力。

朱賢治醫師提醒，慢性腎臟病需長期追蹤與管理，若能及早發現並妥善控制，可大幅降低未來進入透析或腎臟移植的風險。特別是糖尿病、高血壓或有家族病史的高風險族群，更應定期接受腎功能檢查，守護自身健康。

