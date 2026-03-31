嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

▲桃園地檢署召開「桃園地區查緝民生犯罪平台聯繫會議」，由檢察長張春暉主持。（圖／桃園地檢署提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對美伊中東戰爭衝擊全球石化原料供應鏈，導致近期民生塑膠用品（如塑膠袋、包材容器等）價格產生巨幅變化，引發物價波動疑慮，為防範不肖廠商、店家刻意囤積民生塑膠用品或利用民眾預期心理哄抬價格，影響民眾生活，桃園地檢署今（31）日上午召開「桃園地區查緝民生犯罪平台聯繫會議」，由檢察長張春暉主持，因應行政院穩定物價之政策指導，以落實法務部守護國人基本生活品質之理念。

桃園地檢署依照高檢署指示，於上午召開「桃園地區查緝民生犯罪平台聯繫會議」，邀集法務部調查局桃園市調查處、桃園市警察局、法務局、經濟發展局、衛生局、農業局等相關單位與會，會中就防範民生用品遭不法囤積或哄抬物價提出因應作為工作報告，對於查緝作為之法律適用亦提出討論交流意見，凝聚執法共識。

張春暉指出，本署已啟動查緝民生犯罪聯繫平台，與執法機關通力合作，建立情資即時通報共享機制，嚴密監控民生必需品市場秩序，針對如塑膠袋、包材容器等，對於相關不法囤積民生必需品或哄抬物價行為，將結合行政稽查嚴查速辦，展現跨機關合作以穩定物價之決心，以維護市場秩序與民生權益。