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米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

▲▼包裝米。（圖／資料照）

▲塑膠包材嚴重缺貨，立委擔心影響包裝米價格。（圖／資料照）

生活中心／台北報導

中東軍事衝突影響石油供應鏈，傳出國內塑膠包材缺貨，立委擔心連帶衝擊米價。農業部長陳駿季今天表示，米商會吸收成本，包材原物料漲幅不會造成米價上漲。行政院長卓榮泰強調，持續關注米價，並隨時檢討。

媒體報導，中東戰事持續超過1個月，嚴重影響石油供應鏈，國內塑膠包材嚴重缺貨、價格飆漲，全台最大米商「三好米」所屬億東企業首當其衝，每月真空包材成本暴增一倍，上游供貨量更減半，現有庫存僅能支撐至5月，若情勢未解，不排除改變銷售模式。

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根據《中央社》報導，國民黨立委葉元之上午在立法院總質詢表示，有米商一天出貨數萬包，包材費用高達1000萬元，現在傳出提供包材的上游廠商可能漲價，幅度從2成到1倍，擔心米價也跟著調漲。葉元之說，現在也傳出市場很多塑膠類的東西，出現囤貨狀況。

卓榮泰答詢指出，中油會增加生產塑膠材料原物料，也請台塑恢復原來的供應量，希望藉此讓上游原料增加。

葉元之追問米價可能漲幅。卓榮泰回應，包材可能先漲20%左右。陳駿季進一步指出，仍與米商持續協調，基本上會吸收看漲的包材成本，政府也會隨時掌握米價漲幅，不會讓塑膠袋的微幅上漲，導致米價攀高。

卓榮泰強調，會密切關注所有發展，並適時檢討，物價穩定小組每周皆觀測所有的民生物價。

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