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三碗499元限時搶客　波奇碗品牌攻健康餐新市場

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著外食人口持續攀升與健康飲食意識抬頭，「吃得剛剛好」逐漸成為新主流。根據統計，台灣外食人口比例已超過7成，帶動低負擔、均衡飲食市場快速成長。主打原型食物的波奇碗品牌PokéPoké・波奇波奇，正式進駐台南小北商圈，瞄準學生與上班族，搶攻日常營養補給商機。

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

觀察台南餐飲市場，過去以傳統便當、小吃及重口味餐食為主，但近年隨著生活節奏加快，「清爽、均衡、低負擔」餐飲需求逐步浮現。包括「健康餐」、「低GI飲食」等關鍵字搜尋量持續上升，顯示均衡飲食已從少數族群走向日常選擇。
PokéPoké・波奇波奇以「原型食物專家」為品牌定位，主打以天然食材為基礎，搭配海鮮蛋白與多元配料，提供忙碌生活中快速且營養均衡的飲食選擇。品牌指出，目前全台據點持續拓展，消費者對健康餐點的回購率也穩定提升，顯示市場接受度逐步成熟。

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

台南西門店在空間設計上延續品牌理念，以柔和燈光、木質元素與綠植點綴，打造輕鬆舒適的用餐環境。店內採開放式吧台呈現餐點製作過程，並以「CREATE YOUR OWN」等標語強調客製化與原型飲食概念，讓消費者在用餐同時，也能感受飲食回歸純粹的生活節奏。

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

空間規劃則透過高腳吧台與一般座位區分層配置，兼顧快速用餐與聚餐需求，營造現代感與日常親近並存的氛圍。品牌期望不只是提供一餐，更讓消費者在緊湊生活中找到短暫放鬆的角落。

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

此次選址小北商圈，看準高密度外食族群。試營運期間（4月2日至4日）適逢清明連假，推出「三碗499元」限量優惠，每日100組，主打奶香芥末鮭魚、油醋干貝蝦與墨西哥起司雞三款人氣餐點，鎖定朋友聚餐與家庭共享情境。

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

品牌代表Tina表示，台南西門店是拓展南部市場的重要據點，未來將依據消費者回饋與消費行為調整產品策略，作為後續展店參考。門市預計4月10日正式開幕，開幕首三日將推出買一送一及會員專屬優惠，進一步提升顧客回流與品牌黏著度。

▲PokéPoké波奇波奇進駐台南小北商圈，搶攻健康外食市場。（記者林東良翻攝，下同）

當外食不再只是填飽，而是開始講究比例、來源與節奏，這場餐桌上的微革命，其實早就悄悄發生。問題不再是「要不要吃健康」，而是——你準備好讓它變成日常了嗎？

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