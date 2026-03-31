魏哲家稱陸機器人「好看頭而已」　北大教授：勿低估陸企創新能力

▲北京大學國家發展研究院院長黃益平。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台積電董事長魏哲家近日公開表示，大陸機器人可以跳來跳去蹦蹦跳，但是「沒用，好看頭而已」。對此，有北京大學教授表示，不要低估中國的相關產業和企業的創新能力，只要有機會的話，將來甚至會成為在全世界有影響的行業。

北京大學國家發展研究院院長、大陸央行貨幣政策委員會委員黃益平今（31）日出席中國記協新聞茶座，以「走向新的增長模式」為主題，與中外記者進行交流，他在場做出上述表示。

黃益平現在還是北京大學博雅特聘教授、北京大學數字（數位）金融研究中心主任。2024年3月起擔任中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會委員（2015年至2018年也曾擔任此職務）。他的主要研究領域為宏觀經濟與金融政策。

魏哲家21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展。他說，如果看中國大陸一直弄機器人可跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，關鍵要讓機器人大腦能運作。

▲2026中關村論壇年會機器人餐吧。（圖／記者陳冠宇攝）

對此，黃益平今日於會上回應媒體詢問時表示，中國很多創新在早期都很粗糙，機器人現階段如果是事先編程（台灣稱「程式撰寫」，coding）編好，只是做一些簡單的工作，當然不會有特別深遠的意義，但是現在的具身智能機器人正在一步一步往前走。

黃益平指出，機器人發展是一個全世界都在競爭的過程，但是不要低估一開始看起來不那麼高端、後來卻很優質的產品，他說，今天大家都說中國的新能源汽車做得特別好，但在10年前，很多人都覺得這看起來不像是特別有希望、令人印象深刻的產品。

黃益平強調，千萬不要低估中國的相關產業和企業的創新能力，而且這些創新不是自己關著門做，而是在國際市場上一起進行競爭，如果它沒有機會就會很快關掉（指倒閉），但只要有機會，將來甚至會成為在全世界有影響的行業。

此外，機器人發展是否迅速大規模取代人力生產力？黃益平回應，從微觀層面的企業和行業數據來看，AI創新對於效率提升、生產力提高，是有實在的統計證據；而在宏觀層面則還不太明顯，原因是大家都使用AI技術，但是全要素生產率有很明顯的滯後效應。