出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

▲律師張靜到北院出庭辱罵法官「混蛋」等語，律師懲戒委員決議停止執行職務2月。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北地院2022年審理前總統蔡英文「論文門」更一審辯論終結時，原告彭文正委任的律師張靜涉當庭辱罵承審法官張詠惠「混蛋」等語，經北院告發與法官本人提告，張靜判決罰金8千元，張靜因拒繳入監坐牢。律師懲戒委員會認為張靜惡意詆譭司法人員，損害司法尊嚴、公正形象，決議停止執行職務2月。

本案源於彭文正2019年提告，要求確認時任總統蔡英文1984年就讀英國倫敦大學政經學院（LSE）所提博士論文不存在，當時一審由法官張詠惠審理，認為彭文正提告內容不符法定要件，裁定駁回。彭文正主張一審沒開過庭，上訴高院二審獲得發回北院更審機會，北院認為張詠惠在一審沒進行調查證據等實體審理，依法仍由她續審更一審，彭文正認為張詠惠偏頗，至少3次聲請法官迴避換人審理，還提告對張詠惠求償，但彭都吞敗。

張靜認為張詠惠沒查完彭文正聲請調查事項就急著結案，當庭連續拍桌8次、大罵「哪有這麼混蛋的法官」等語，張詠惠不理會、退庭離開後，張靜受訪再飆罵「混蛋」、「無恥」、「不要臉的法官」等語。張靜遭判處罰金8000元，張靜拒繳罰金，因得易服勞役坐牢8天。

律師懲戒委員會認為張靜惡意詆譭司法人員，損害司法尊嚴、公正形象，決議停止執行職務2月，於決議確定之日起1年內自費接受律師倫理規範8小時研習。