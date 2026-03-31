柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

▲陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，北院今（31日）宣布一審辯論與宣判錄音錄影，於今上午公開播送。對此，柯文哲妻子陳佩琪表示，請青鳥們仔細盯著螢幕，找到拿了人家錢的證據，包括說橘子的也算數，「找到了，證據貼我臉書，證據明確，隨便你們指名跳樓直播時間，有人要我去自焚較保險，我也聽進去了，雖然汽油貴些，但我也還買得起，保證不會燒毀一草一木」。

陳佩琪表示，雖然無法在開庭時現場直播，但至少今天還有錄影播出可看，此生天涯海角， 不論何時何地，永不忘台灣有這種邪惡的民進黨。這一年來天天被青鳥、網軍、綠媒罵貪污、貪污犯老婆，是該做個了結的時候。

陳佩琪直言，35年來家裡財務都是由自己打理的，自己說過「先生柯文哲的政治獻金若有拿給我私用，我去跳樓，我說到做到，這些人嘲笑我會壓到賣肉粽的， 請放心，若證據明確，我去跳樓會小心，當然還有人要我去河濱公園自焚較保險，我也聽進去了，只要證據明確即可，雖然汽油貴些，但我也還買得起，也保證不會燒毀一草一木」。

陳佩琪質疑，請青鳥們仔細看捐贈民眾黨政治獻專戶210萬、連柯文哲本人都不知道的錢，是如何拿給陳佩琪去私用的？

陳佩琪說，還有600萬的政治獻金，沒經申報流程就直接在黨務用掉的，柯文哲為這個要被關17年，就是關到死，但說她貪污、貪污犯老婆，總該給個證據吧。

陳佩琪強調，請青鳥們今天仔細盯著螢幕瞧，找到法院說她和大老闆見面，然後就拿了人家錢的證據，或是說什麼中間人拿錢了，不是花在黨務上，而是拿給陳佩琪去私用的，包括說是橘子給的也算數，找到了，「證據貼我臉書， 證據明確，隨便你們指名跳樓直播時間」。

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