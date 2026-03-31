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陸證監會前副主席王建軍被起訴　受賄「數額特別巨大」

▲▼陸證監會前副主席被王建軍起訴　受賄「數額特別巨大」。（圖／翻攝微博）

▲陸證監會前副主席王建軍。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸證券監督管理委員會（證監會）前黨委委員、副主席王建軍因涉嫌受賄，被山東省濰坊市人民檢察院起訴。

據大陸最高人民檢察院所公布，王建軍利用擔任證監會雲南監管局黨委委員、副局長，證監會辦公廳副主任、市場監管部主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

王建軍去年已被「雙開」，中紀委當時表示，經查，王建軍喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題；利用職權或職務上的影響，為親屬謀取利益；「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王建軍生於1968年，長期任職證券監管系統，1997年進入中國證監會，歷任雲南監管局副局長、證監會辦公廳副主任、市場監管部主任等職，並曾任深圳證券交易所總經理、理事長。2021年10月升任中國證監會副主席，直到2025年4月30日被官宣落馬。

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