雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣西螺鎮21日發生槍擊傷人案，主嫌傷人後隨即逃逸，警方追查後掌握其行蹤，跨區北上展開攻堅，成功將躲藏在新北市三重區飯店內的黃姓主嫌逮捕到案，並起出作案用手槍與子彈，全案依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦，並聲請羈押獲准。

▲黃姓主嫌在雲林開槍傷人後逃至新北三重，躲藏於某飯店，警方掌握其行蹤後展開攻堅將其抓捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方指出，21日凌晨接獲雲林民眾報案，指稱轄內發生槍擊事件，造成1名男子中彈受傷，案情重大。警察局獲報後立即成立專案小組展開追查，並針對作案手法與逃逸路線進行分析，沿途調閱路口與民宅監視器，迅速鎖定涉案對象行蹤，當天即在西螺及彰化地區逮捕曾姓、程姓及黃姓等3名共犯。

專案小組持續擴大追緝，經調閱數百支監視器畫面並結合情資分析，研判黃姓主嫌已北上躲藏，隨即前往桃園、新北及台北等地清查。直到25日掌握黃嫌藏匿於新北市三重區一間飯店，警方確認情資無誤後，持雲林地檢署檢察官核發拘票，趁黃嫌入住時機成熟，於當晚11時許展開攻堅行動，順利將其逮捕。

警方隨後押解黃嫌返回西螺住處搜索，查扣作案用手槍1支及子彈2顆，全案訊後依相關罪嫌移送台灣雲林地方檢察署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。警方強調，將持續強力掃蕩暴力犯罪，呼籲不法之徒切勿心存僥倖，挑戰公權力。