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大陸 大陸焦點 特派現場

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

▲女童重傷。（圖／翻攝自微博）

▲女童重傷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海閔行區去年11月發生一起重大車禍，一名婦人騎電動車接送兩名孫女放學途中，遭混凝土攪拌車撞擊並輾壓，造成1死2傷悲劇，其中7歲孫女雙腿高位截肢，後續治療費用龐大，涉事企業卻被指不聞不問，甚至在訴訟期間大幅減資，引發輿論撻伐。

據《海報新聞》報導，事故發生於2025年11月3日，張先生的母親騎電動車載著7歲與6歲的兩名孫女返家途中，遭一輛混凝土攪拌車撞倒並輾壓。事故造成婦人當場身亡，7歲大女兒傷勢嚴重，雙腿高位截肢，6歲小女兒則僅受皮外傷。重傷女童經20多天搶救後保住性命，但後續康復期漫長，醫療與復健費用沉重。

▲▼事故現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼事故現場。（圖／翻攝自微博）

▲▼上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷。（圖／翻攝自微博）

調查結果顯示，肇事車輛存在多項重大違規。除未遵守大型貨車「右轉必停」規定外，還涉及嚴重超載，超載率高達81%，最終被認定需負事故全部責任。執法部門進一步指出，該車輛在事故發生前一個月內幾乎每趟運輸都存在超限裝載情形，違規行為已成常態。

然而，事故進入司法程序後，涉事企業「旭文物流」的處置引發更大爭議。張先生表示，在向法院提起訴訟並立案後僅第12天，也就是2026年1月27日，該公司即將註冊資本從2000萬元大幅減至50萬元，被質疑刻意降低賠償能力。

此外，家屬指出，事故發生至今，涉事單位未支付任何醫療或復健費用，也未曾探望傷者，態度冷漠。更有消息指出，該公司還涉嫌冒用他人身份登記，目前正接受相關調查。

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