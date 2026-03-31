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社會 社會焦點 保障人權

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前在北屯區攻堅一處毒品分裝場，查扣200多顆依托咪酯煙彈等成品，市價超過200萬元，逮捕47歲李姓主嫌等4人，毒犯心思細膩，不但送毒小蜜蜂以真的外送餐盒掩護，還擔心便當盒太輕，提起來不像真的便當，竟然放一瓶鋁箔包冷飲增加手提的重量，全案已遭起訴，李嫌裁定收押禁見。

▲▼台中刑大破獲一起一條龍式的販毒集團。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中刑大破獲一起一條龍式的販毒集團。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大偵七隊去年10月間發現李嫌透過 Telegram 販毒，經蒐證完備發動攻堅，在一棟透天厝內查扣200餘顆依托咪酯煙彈、愷他命1公斤多、哈密瓜錠186顆、毒品咖啡包456包，以及大量空煙彈倉、分裝袋、捲菸機等，宛如大型毒品分裝場，所有工具一應俱全，另外，還搜出現金50萬8100元、查扣改造手槍1支及子彈10顆。

警方表示，李嫌和對方談妥交易後，便指派小蜜蜂前去拿毒，再以外送員作掩護送毒，除了逮捕李嫌，還有、張姓男子30歲、負責倉管及派工及擔任小蜜蜂的吳男、江男及1名藥腳，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

▲▼台中刑大破獲一起一條龍式的販毒集團。（圖／警方提供，下同）

刑大大隊長紀延熹呼籲，毒品咖啡包及哈密瓜錠等新興毒品成分繁雜，且經常混入數種毒品及不知名粉末，食用後可能導致死亡；非法製造、販賣毒品者，最重可處7年以上有期徒刑，併科1千萬元以下罰金，民眾切勿心存僥倖，以身試法。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中刑大破獲一起一條龍式的販毒集團。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中刑大破獲一起一條龍式的販毒集團。（圖／警方提供，下同）

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