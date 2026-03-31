月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

▲ 高雄月世界驚現「5層樓垃圾山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄知名景點「月世界」奇觀竟淪為黑心里長的「私人垃圾場」，連任4屆的岡山區碧紅里里長李有財，表面上身段柔軟、熱情服務，私下卻與兒子李子森聯手化身「環保毒瘤」，檢警查出，這對父子檔利用自家公司，將台南數百噸生活垃圾跨市「洗產地」，瘋狂傾倒在月世界山谷，堆出一座高達5層樓、臭氣熏天的垃圾山，檢方偵辦後今（31）日偵結，依《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》將這對「黑心父子檔」起訴。

檢警調查，53歲的李有財在地方深耕16年，八面玲瓏的他曾違紀參選議員，當時還請來歌后詹雅雯助陣，喊出「改變！換新！服務卡認真」的響亮口號，沒想到他所謂的「認真」，竟然是認真搞黑金。

▲李有財涉嫌用環保公司偷倒廢棄物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警調查，這條黑心產業鏈組織嚴密，李氏父子經營的「侑鴻公司」串聯3家業者，先將台南的家庭垃圾運往燕巢一處租來的鐵皮屋隱匿，完成「洗產地」程序後，再由設在「圓鑫茶行」的祕密指揮中心下令，趁深夜派出環保車，將充滿信件、處方袋的腐臭垃圾，像洩洪般倒進月世界。

▲垃圾山的幕後主謀竟是岡山區碧紅里長李有財。（圖／翻攝自李有財市議員參選人後援會臉書）

檢方發現，李家的侑鴻公司根本是環保局的「老客戶」。根據資料，該公司近3年違規高達13次，不但隨意堆置廢塑膠、申報不實，累計罰款逾60萬，還多次罰款都要等法院「強制執行」才肯吐錢，目前仍欠13萬元，去年還曾因垃圾堆太久沒翻攪，在岡山廠房兩度「自燃」悶燒，引發空氣汙染，讓附近居民苦不堪言。

橋頭地檢署偵辦後，認為李氏父子與員工等4人犯罪情節重大，有串證之虞，向法院聲押禁見獲准，並於今日正式提起公訴。