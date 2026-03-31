台南市推動安衛家族教育訓練　母雞帶小雞強化工安文化

▲台南市勞工局辦理安衛家族教育訓練，強化企業工安意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局31日於新舜營造有限公司辦理「2026年度安心舜力安衛家族教育訓練」，透過「母雞帶小雞」的運作模式，由核心企業帶領家族成員共同提升職場安全與健康意識，藉由專業講師授課與案例分享，強化企業對工安管理的重視，落實市長黃偉哲推動的「希望家園」施政理念。

本次教育訓練上午課程，邀請南區職業安全衛生中心簡任技正陳明財主講「營造業承攬管理」。他以職業安全衛生法規為基礎，說明事業單位在交付承攬作業前，應充分告知承攬人工作環境、潛在危害與相關安全措施；若再轉包，也須依規定層層告知，確保風險控管不斷鏈。

陳明財並強調，營造業應建立完整工安文化，包括「設計標準化、構件預鑄化、施工機械化、人員專業化、防災科技化」五大方向，才能有效降低施工風險。他也透過實際職災案例影片，提醒業者強化危害預防觀念，避免類似事件重演。

下午則由竣隆職業安全衛生技師事務所所長鄭世岳以「職場健康促進」為題授課，內容涵蓋預防肌肉骨骼疾病、避免過度工作負荷、職場不法侵害防制，以及勞工身心健康保護等四大面向。課程同時強調健康三大關鍵—均衡飲食、規律運動與良好生活習慣，並帶領學員實際操作簡易健康操，讓學習與放鬆並行。

勞工局長王鑫基表示，雇主應依法落實教育訓練，打造安全、衛生且健康的工作環境，降低職業災害發生風險。他期許參訓成員將課程所學帶回職場，持續精進安全衛生管理工作，讓每一位勞工都能在安心環境中工作。

當制度不只是紙上規範，而是被真正帶回工地、帶進日常，安全這件事，才不會只是口號，而是每一次下班回家的保障。