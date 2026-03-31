　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢署。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

擔任基隆市政府民政處處長的王男，涉嫌長期接受友人張男招待，不僅收受車輛使用、餐費、封口費等不法利益計57萬；作為回報，王男利用職權將張男開發的「墓政管理系統」強行納入南榮公墓納骨塔工程預算，基隆地檢署偵結，今（31）日依貪污治罪條例將2人提起公訴。

基隆地檢署指出，王男於2015年1月至111年12月間，擔任基隆市政府民政處處長的，張男為其友人，從事資訊服務業。張男因獲悉民政處於2018年間起即在籌備南榮公墓納骨塔興建工程，為求從中牟利，與王男談妥，先於2019年9月間購買一台自小客車，復於2019年11月間，安排其子至民政處任職，擔任王男專屬駕駛，王男上、下班及接送，全部費用及王男個人餐費開支等，均由張男支付。

2020年7月間，王男向張男探詢本件工程關於資訊設計事項，張男即傳送「墓政管理系統電子檔」予王男，並遊說王男將前揭系統納入本件工程。王男即於本件工程設計標決標後，指示不知情下屬要求本件工程設計標得標廠商將「資訊設計項目」納入，該廠商亦於2020年12月底將「資訊設計項目」納入其中。嗣王男因遭徵信社跟拍並索求封口費，要求張男代付，張男即承前行賄之犯意，於2021年2月間代為支付封口費15萬元。

2021年3月底，張男兒子離職並逕行將車輛駛離，王男不滿，要求張男繼續提供車輛供其使用，此時，本件工程「資訊設計項目」預算追加案亦於2021年5月間經批核確認，張男為求於上開工程之資訊設計項目謀利，乃復自2021年6月間提供車輛予王男使用，直至王男於2022年12月間從民政處處長卸任為止，總計王男所獲得車輛使用、餐費、封口費等不法利益計57萬餘元。

本案於今年2月2日經檢察官指揮法務部調查局台北市調處執行搜索後，翌日向基隆地方法院聲請對王男羈押禁見獲准，並於今（31）日偵查終結，認王男涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受不正利益罪嫌，張男則涉犯同條例第11條第2項之不違背職務交付不正利益罪嫌，並均提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／高鐵票價達調漲門檻　北高上限1780元
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

快訊／萬板大橋驚傳落水！　機智釣客聞求救聲「急抱保溫箱」下水

恐怖鄰居聽「不明噪音」進門就殺　救命男遭刺心逃死中風慘況曝

捷運台北車站手扶梯2男互毆！插隊引爆衝突　警調監視器追人

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

快訊／萬板大橋驚傳落水！　機智釣客聞求救聲「急抱保溫箱」下水

恐怖鄰居聽「不明噪音」進門就殺　救命男遭刺心逃死中風慘況曝

捷運台北車站手扶梯2男互毆！插隊引爆衝突　警調監視器追人

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

比肩KG、愛神！多桑姆繳超狂大三元率灰狼勝　還送獨行俠主場13連敗

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

快訊／國內爆2起境外移入麻疹「匡列破千人」　1人腦炎意識不清

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

【網友：無法反駁】印尼泡麵變湯麵女兒氣炸！　爸神回：筷子撈起就變乾

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

即／高鐵台中站黑煙遮月台　旅客捂鼻驚閑：還能坐車嗎

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／高雄又傳重大車禍　5車連環撞1人送醫

即／輾死東海女大生！客運司機判4年半

更多熱門

相關新聞

花蓮民政處長請辭98天　火速回任機要秘書

花蓮民政處長請辭98天　火速回任機要秘書

花蓮縣府前民政處長明良臻前因涉罷免「查水表」案件，遭檢方起訴並以電子設備監控中。明良臻雖在案件發生後請辭，但98天後，已於20日火速回歸縣府任職，擔任簡任機要秘書。對此，花縣府對外表示，一切符合任用資格。

基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

基隆市府發言人呂謦煒接掌民政處

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

前民政處長賴致富宣誓接任員林市長

前民政處長賴致富宣誓接任員林市長

關鍵字：

基隆貪污公墓工程民政處長收賄封口系統弊案

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面