南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

▲基隆地檢署。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



擔任基隆市政府民政處處長的王男，涉嫌長期接受友人張男招待，不僅收受車輛使用、餐費、封口費等不法利益計57萬；作為回報，王男利用職權將張男開發的「墓政管理系統」強行納入南榮公墓納骨塔工程預算，基隆地檢署偵結，今（31）日依貪污治罪條例將2人提起公訴。

基隆地檢署指出，王男於2015年1月至111年12月間，擔任基隆市政府民政處處長的，張男為其友人，從事資訊服務業。張男因獲悉民政處於2018年間起即在籌備南榮公墓納骨塔興建工程，為求從中牟利，與王男談妥，先於2019年9月間購買一台自小客車，復於2019年11月間，安排其子至民政處任職，擔任王男專屬駕駛，王男上、下班及接送，全部費用及王男個人餐費開支等，均由張男支付。

2020年7月間，王男向張男探詢本件工程關於資訊設計事項，張男即傳送「墓政管理系統電子檔」予王男，並遊說王男將前揭系統納入本件工程。王男即於本件工程設計標決標後，指示不知情下屬要求本件工程設計標得標廠商將「資訊設計項目」納入，該廠商亦於2020年12月底將「資訊設計項目」納入其中。嗣王男因遭徵信社跟拍並索求封口費，要求張男代付，張男即承前行賄之犯意，於2021年2月間代為支付封口費15萬元。

2021年3月底，張男兒子離職並逕行將車輛駛離，王男不滿，要求張男繼續提供車輛供其使用，此時，本件工程「資訊設計項目」預算追加案亦於2021年5月間經批核確認，張男為求於上開工程之資訊設計項目謀利，乃復自2021年6月間提供車輛予王男使用，直至王男於2022年12月間從民政處處長卸任為止，總計王男所獲得車輛使用、餐費、封口費等不法利益計57萬餘元。



本案於今年2月2日經檢察官指揮法務部調查局台北市調處執行搜索後，翌日向基隆地方法院聲請對王男羈押禁見獲准，並於今（31）日偵查終結，認王男涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受不正利益罪嫌，張男則涉犯同條例第11條第2項之不違背職務交付不正利益罪嫌，並均提起公訴。