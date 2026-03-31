陸4千萬熱度短劇AI偷臉？　漢服博主變成「貪財好色」妝造遭盜

記者任以芳／綜合報導

大陸一名漢服博主「白菜漢服妝造」昨30日公開控訴紅果短劇平台作品《桃花簪》，該公司未經允許擅自利用AI技術，復刻個人照片、妝造與配飾生成角色形象，形塑「貪財好色」負面人設，該博主已正式向平台投訴，此劇目前熱度已突破4054萬，引發網路高度關注。

▲ 紅果短劇《桃花簪》被投訴，疑似竊取一名網紅博主肖像與妝造「AI換臉 」 。（圖／紅果短劇）

陸媒《封面新聞》報導，該博主「白菜漢服妝造」提供的證據顯示，大陸短劇平台《紅果》推出的作品《桃花簪》第11集約1分鐘出現的角色，實際比其漢服作品，不論是臉型、服裝造型、顏色，以及細部妝容「高度相似」。

不只妝造疑似被抄襲，該博主更生氣「個人形象」遭到毀滅。短劇不僅「偷臉」使用其肖像，還把角色設定為低俗形象，劇中介紹出場詞有「平日遊手好閒」「渾身上下透著齬齰」，嚴重傷害個人名譽。

報導稱，該博主指出，「我的衣服、配飾、包括妝容都一模一樣，短劇把我弄成了一個貪財好色的人，真的很無語，請紅果短劇App給我一個公平、公正、公開的處理結果。」

報導稱，紅果短劇平台，其人工客服電話未能接聽，AI客服則回覆稱，檢舉內容侵權需透過郵箱提交權利證明與侵權材料，以便後續核查。

AI技術的普及正為短劇產業帶來新型侵權爭議，此類AI「偷臉」亂象並非個案。先前已有多位攝影師與模特兒發現，其精心創作的肖像被AI短劇製作者低成本盜用。

▼ 紅果短劇《桃花簪》疑似偷其他人肖像權「AI換臉 」，影片還特地註明AI生成 。（圖／紅果短劇）

來自陝西恆達律師事務所高級合夥人趙良善指出，依據大陸《民法典》相關規定，未經同意使用他人肖像，或利用信息技術手段偽造、醜化他人肖像，均屬侵權行為。他強調，只要AI生成的形象具備「可識別性」，能讓公眾對應到特定自然人，即便經過AI加工，仍屬於侵權範疇。

針對維權難度，趙良善分析普通人面臨的現實困境。首先是侵權主體難以鎖定，短劇製作方多為小型工作室，訊息不透明且隨時可能註銷公司；其次是舉證成本極高，維權者需固定原圖、侵權片段並進行形象對比，部分存證過程還需額外費用。此外，平台往往以「內容係第三方製作」為由推卸審核義務，加上維權週期長、賠償金額量化困難，常使受害者望而卻步。

為了有效保障權益，律師建議受害人第一時間透過可信時間戳、區塊鏈存證或公證方式保存證據。隨後應向平台提交正式投訴，要求下架相關內容。若平台處置不當，受害者可向侵權方主張停止侵害、賠禮道歉及賠償損失，並注意3年的訴訟時效。對於惡意侵權行為，必要時應採取法律訴訟手段。

面對AI亂象頻發，大陸法律界也發出呼籲，認為監管層面應進一步完善。如何平衡AI技術發展與個人肖像保護，已成為法律與科技領域急需解決的新課題。

▼疑似被AI換臉大陸博主投訴短劇平台「紅果」 。（圖／翻攝 「白菜漢服妝造」小紅書）