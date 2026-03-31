　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

強化校園性平調查力　台南市教育局辦3天培訓培育專業人才

▲台南市教育局辦理校園性別事件調查初階培訓，強化第一線人員專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局辦理校園性別事件調查初階培訓，強化第一線人員專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園性別事件處理的專業能力，台南市政府教育局自3月31日起一連三日辦理「2026年校園性別事件調查專業人員初階培訓」，透過24小時密集課程，強化第一線教育人員在性平事件研判、調查程序及行政處理上的專業知能，確保校園事件處理兼具公正性與專業性。

台南市長黃偉哲表示，校園安全與性別平等是打造友善學習環境的重要核心。隨著《性別平等教育法》修正，學校面對性別事件時，必須依循更嚴謹的法定程序進行調查。市府持續推動初階、進階及高階的系統性培訓機制，建立完善調查人才庫，鼓勵教師與行政人員投入，提升各校面對事件時的專業判斷能力。此次研習吸引近90名學員參與，並邀請法律專家及心理師授課，深化理論與實務並重的學習。

▲台南市教育局辦理校園性別事件調查初階培訓，強化第一線人員專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，校園性別事件調查具高度法律專業性，除須遵守程序正義，也需兼顧當事人權益。本次課程內容涵蓋性別事件基本概念、調查流程、訪談技巧、行政程序法應用及案例分析，透過跨領域專家引導，協助學員建立正確的調查觀念與實務能力，厚植台南性平教育專業基礎。

教育局進一步說明，本次培訓對象包括尚未取得相關證書的現職校長、主任及性平業務承辦人。課程採全程電子化教材，結合無紙化學習與法規資料庫應用，提升研習效率與環境永續。學員需完成24小時完整課程方可取得研習證明，未來若進一步完成31小時進階與29小時高階培訓，並通過審核，即可正式納入調查人才庫。

這不只是一場研習，更像是在為校園建立一道看不見的防線——讓每一次調查更精準、每一段過程更公平，也讓孩子在成長的路上，多一份被理解與被保護的可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／高鐵票價達調漲門檻　北高上限1780元
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

三碗499元限時搶客　波奇碗品牌攻健康餐新市場

台南市推動安衛家族教育訓練　母雞帶小雞強化工安文化

強化校園性平調查力　台南市教育局辦3天培訓培育專業人才

貝里斯駐台大使訪問暨南大學　深耕台貝教育連結與國際人才培力

蘇花改中仁隧道照明施工！4/8及9日夜間封閉　改道行駛台九丁

恙蟲病病例4月將攀升　南投縣衛生局提醒民眾加強戶外防護

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

強化第一線救護能力　成功分局辦理民防義警AED訓練

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

三碗499元限時搶客　波奇碗品牌攻健康餐新市場

台南市推動安衛家族教育訓練　母雞帶小雞強化工安文化

強化校園性平調查力　台南市教育局辦3天培訓培育專業人才

貝里斯駐台大使訪問暨南大學　深耕台貝教育連結與國際人才培力

蘇花改中仁隧道照明施工！4/8及9日夜間封閉　改道行駛台九丁

恙蟲病病例4月將攀升　南投縣衛生局提醒民眾加強戶外防護

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

強化第一線救護能力　成功分局辦理民防義警AED訓練

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

快訊／國內爆2起境外移入麻疹「匡列破千人」　1人腦炎意識不清

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

地方熱門新聞

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

台灣拳擊手李勝達　日本拳賽KO勝出

內政部推租金查詢平台遏止租屋喊價亂象

南投縣政府提醒兒少私密影像合意互傳、保存都違法

南投地檢署成立查緝民生犯罪聯繫平臺

日月潭涵碧樓、力麗溫德姆酒店各推特色餐飲方案

南消自研「OHCA-QA」APP上線用數據搶命

台灣國際熱氣球嘉年華7月登場　「吉伊卡哇」成亮點

蘆竹慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈賽成績揭曉

迷途烏龜慢行道路　台東警迅速安置尋回飼主

連假衝七股鹽山放電！「繽紛童樂趴」連嗨4天親子玩翻

黃偉哲4天快閃倫敦率台南隊首闖英國食品展拚商機

蘇花中仁隧道4/8及9日夜間封閉　改道台九丁

台東黑鮪魚季將登場　首尾捕獲最高獎金20萬元

更多熱門

相關新聞

亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊房價5年飆近5成

亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊房價5年飆近5成

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場成為統一獅新主場，29日舉行啟用後首場中華職棒例行賽，不料卻爆出房仲掌摑工讀生事件，開幕戰全失焦。專家表示，隨主場賽事進駐，該區房市再度受到關注，近5年漲幅達48.6%。

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

台南噍吧哖文化園區轉型亮相志工換新裝4/1重啟導覽

台南噍吧哖文化園區轉型亮相志工換新裝4/1重啟導覽

台南女駕駛衝機車群影片曝！零件碎片「像雨炸開」

台南女駕駛衝機車群影片曝！零件碎片「像雨炸開」

直擊／神隱多日不發一語　楊珍妮低調現身立法院

直擊／神隱多日不發一語　楊珍妮低調現身立法院

關鍵字：

校園性平調查台南教育局專業人才

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面