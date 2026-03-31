強化校園性平調查力　台南市教育局辦3天培訓培育專業人才

▲台南市教育局辦理校園性別事件調查初階培訓，強化第一線人員專業能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升校園性別事件處理的專業能力，台南市政府教育局自3月31日起一連三日辦理「2026年校園性別事件調查專業人員初階培訓」，透過24小時密集課程，強化第一線教育人員在性平事件研判、調查程序及行政處理上的專業知能，確保校園事件處理兼具公正性與專業性。

台南市長黃偉哲表示，校園安全與性別平等是打造友善學習環境的重要核心。隨著《性別平等教育法》修正，學校面對性別事件時，必須依循更嚴謹的法定程序進行調查。市府持續推動初階、進階及高階的系統性培訓機制，建立完善調查人才庫，鼓勵教師與行政人員投入，提升各校面對事件時的專業判斷能力。此次研習吸引近90名學員參與，並邀請法律專家及心理師授課，深化理論與實務並重的學習。

教育局長鄭新輝指出，校園性別事件調查具高度法律專業性，除須遵守程序正義，也需兼顧當事人權益。本次課程內容涵蓋性別事件基本概念、調查流程、訪談技巧、行政程序法應用及案例分析，透過跨領域專家引導，協助學員建立正確的調查觀念與實務能力，厚植台南性平教育專業基礎。

教育局進一步說明，本次培訓對象包括尚未取得相關證書的現職校長、主任及性平業務承辦人。課程採全程電子化教材，結合無紙化學習與法規資料庫應用，提升研習效率與環境永續。學員需完成24小時完整課程方可取得研習證明，未來若進一步完成31小時進階與29小時高階培訓，並通過審核，即可正式納入調查人才庫。

這不只是一場研習，更像是在為校園建立一道看不見的防線——讓每一次調查更精準、每一段過程更公平，也讓孩子在成長的路上，多一份被理解與被保護的可能。