控卓榮泰卡TPASS等718億預算　李四川：新北綠委應要求中央速核定

▲國民黨新北市長參選人李四川31日出席國民黨退除役軍人餐會。（圖／李四川競辦提供）

記者蘇靖宸／新北報導

藍白拒審115年度中央政府總預算案，並聯手通過提案，建請行政院先行動支718億元，替TPASS等38項新興計畫解套，但政院認為「暫時同意動支」不符憲法與預算法規定，會造成預算執行的不確定性。國民黨新北市長參選人李四川競辦今（31日）發新聞稿表示，李今針對立法院通過的718億元預算，卻被行政院擱置處理，呼籲行政院應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象，尤其，其中包含了TPASS通勤月票與治水預算在內，都關係著民眾的生計和安全，卻仍卡在行政院長桌上未核定。

李四川直言，立法院審查時已優先讓TPASS與治水等具急迫性的預算通過，但預算公文卻一直放在行政院長桌上不批。他表示：「預算那塊餅，不論在中央還是地方，都是市民繳的稅，必須花在市民身上。」他呼籲與行政院長卓榮泰同黨的新北立委，應積極要求中央儘速核定，別讓市民擔心月票無法使用。

李四川強調，TPASS通勤月票的由來，正是他過去擔任新北市副市長期間，與時任台北市副市長鄧家基合作推動的「1280月票」。他表示，正因為有1280月票的成功經驗，才有今天基北北桃TPASS的實施。這項政策不僅減少空氣污染，更實質減輕北北基桃，幾百萬通勤人口的負擔。

李四川強調，他回到新北市就是要與大家共同打拚。未來他若當選，除了持續爭取中央資源，更會努力確保基北北桃交通網絡穩定運作，並落實治水工程，保障新北市民的生命財產安全。

另外，李四川上午參加新北道教會道祖聖誕活動，受到新北市道教會高理事長、全國道教會謝理事長，以及立法委員葉元之、市議員林國春、游輝冗與在座宮廟代表熱烈歡迎。李四川表示，道祖的力量是社會最穩定的力量，每當社會遇到災難或疾病，宗教信仰就是民眾最大的精神寄託，他特別感謝各界理事長長期推廣道教文化，維持社會安定。