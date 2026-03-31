兩艘香港籍滯留貨櫃輪過荷姆茲海峽　吃水深度較淺推估「貨物不多」

▲中海北冰洋號大型貨櫃輪。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

受到美伊衝突影響，各方顧慮波斯灣重要海上隘口荷姆茲海峽航行安全，不少貨輪滯留無法穿越，也使得全球貿易運輸受到波及。在伊朗方釋出放行條件後，中國香港籍大型貨櫃船「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號今（31）日順利通過荷姆茲海峽，為2月底以來首次有陸籍大型船舶通行該水域。

▲中國香港籍大型貨輪「中海北冰洋」和「中海印度洋」通過荷姆茲海峽。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，已在波斯灣滯留一個多月的中國香港籍集裝箱（貨櫃，下同）船「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號，北京時間3月31日上午已順利通過霍爾木茲（荷姆茲，下同）海峽。

根據船舶追蹤系統資訊顯示，兩艘船於3月30日傍晚自杜拜附近海域起航，沿伊朗格什姆島與臘克島之間航線，以約10.4節航速通過海峽，隨後進入阿曼灣水域，預計4月6日抵達馬來西亞巴生港。

公開資訊顯示，「中海北冰洋」號與「中海印度洋」號均屬全球最大型貨櫃船船種，單船可運載約1.9萬個20呎標準貨櫃，船長約400公尺，船寬約58至60公尺。

不過，根據船舶吃水數據顯示，「中海印度洋」號目前吃水深度約11.4公尺，「中海北冰洋」號約11公尺，整體水位較淺，兩艘船可能主要裝載空貨櫃或貨物量相對有限。