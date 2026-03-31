館長329凱道影片發抖音國旗竟打馬　黃國昌：相信他熱愛中華民國

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲遭重判17年，29日號召8萬小草上凱道怒吼，而當天出席力挺並發表演說的網紅「館長」陳之漢昨於中國社群平台「抖音」上傳自己宣講影片，但中華民國國旗遭到馬賽克，引發網友熱議。對此，民眾黨主席黃國昌今（31日）表示，他沒用抖音，對實際狀況不是那麼了解，但相信館長是認同台灣、熱愛中華民國的好國民。

民眾黨週日發起329「上凱道討公道」活動，號召8萬小草上街痛訴司法不公，柯文哲發言完後更走入支持者群中，站上小舞台，對著總統府怒吼「賴清德，沒有用的，我不會屈服，我不會投降」，現場群情激憤。

受邀出席活動的「館長」陳之漢，發言時痛批民進黨政府讓台灣生不如死，把媒體和司法「變成他們的狗」，強調司法要公正，不要活成「賴清德那個狗樣子」。他更放話，要在未來2年「徹底消滅民進黨」，藍白要攜手打倒「獨裁的民進黨」、為了兩岸和平而戰。但他昨於抖音上傳自己宣講的影片，卻被發現現場的中華民國旗幟全部都遭到打馬賽克。

針對館長把中華民國國旗打馬賽克上傳抖音，黃國昌說，他沒有用抖音，實際狀況他不是那麼了解，「但我相信，館長他是一個認同台灣也熱愛中華民國的朋友，這件事情我相信，我對館長非常有信心」。