震民調／賴清德最新滿意度43.8%　新北市最不滿意

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（31）日公布最新議題民調。針對總統賴清德施政滿意度，43.8%受訪者滿意、44.0%不滿意。信任度部分，49.2%對賴總統表示信任，40.3%表示不信任。

根據民調數據，賴清德施政滿意度與上次相比，滿意度下降1.7%，不滿意度上升2.5%。交叉分析中發現，86.7%民進黨支持者表示滿意，80.6%國民黨支持者與92.5%民眾黨支持者不滿意，不偏袒任何政黨者，47.7%不滿意、27.7%表示滿意。

▼震傳媒民調「賴清德滿意度、信任度」。（圖／震傳媒提供）



地區交叉分析六都部分，台南市56.0%滿意度六都最高、新北市50.0%不滿意度六都最高。滿意度高於全國較多者：70歲以上；國中以下學歷，對賴清德滿意度逾五成，不滿意度高於全國較多者：20-39歲、50-59歲；專科及大學學歷。

在對賴清德總統信任度部分，49.2%表示信任，40.3%不信任。趨勢追蹤發現，信任度上升0.4%，不信任上升1.0%。92.4%民進黨支持者表示信任，82.9%國民黨支持者、80.1%民眾黨支持者表示不信任，至於不偏任何政黨者，36.2%信任、43.8%不信任。

此次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年3月27日至3月28日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶552份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。