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震民調／賴清德最新滿意度43.8%　新北市最不滿意

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

震傳媒今（31）日公布最新議題民調。針對總統賴清德施政滿意度，43.8%受訪者滿意、44.0%不滿意。信任度部分，49.2%對賴總統表示信任，40.3%表示不信任。

根據民調數據，賴清德施政滿意度與上次相比，滿意度下降1.7%，不滿意度上升2.5%。交叉分析中發現，86.7%民進黨支持者表示滿意，80.6%國民黨支持者與92.5%民眾黨支持者不滿意，不偏袒任何政黨者，47.7%不滿意、27.7%表示滿意。

▼震傳媒民調「賴清德滿意度、信任度」。（圖／震傳媒提供）

▲▼震傳媒民調「賴清德滿意度、信任度」。（圖／震傳媒提供）

地區交叉分析六都部分，台南市56.0%滿意度六都最高、新北市50.0%不滿意度六都最高。滿意度高於全國較多者：70歲以上；國中以下學歷，對賴清德滿意度逾五成，不滿意度高於全國較多者：20-39歲、50-59歲；專科及大學學歷。

在對賴清德總統信任度部分，49.2%表示信任，40.3%不信任。趨勢追蹤發現，信任度上升0.4%，不信任上升1.0%。92.4%民進黨支持者表示信任，82.9%國民黨支持者、80.1%民眾黨支持者表示不信任，至於不偏任何政黨者，36.2%信任、43.8%不信任。

▲▼震傳媒民調「賴清德滿意度、信任度」。（圖／震傳媒提供）

此次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年3月27日至3月28日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,088人（加權前家戶552份、手機536份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.97個百分點。

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