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曬學士服帥照宣布再戰議員！網暴動「醫師兒顏值更高」6塊肌照曝

▲▼ 。（圖／翻攝自凌子楚FB）

▲凌子楚年輕時的照片曝光。（圖／翻攝自凌子楚FB）

記者施怡妏／綜合報導

出身軍職、曾任嘉義市議員的凌子楚，2020年加入民進黨後參選2022年議員失利，近日再度宣布將投入嘉義市議員選舉，並曬出年輕時的照片，以及小兒子凌瑋的帥照，引起大批網友驚呼「根本是偶像劇的男主角吧」，不過，更多網友讚嘆「兒子完美繼承了老爸帥氣基因」。

事件起因於有網友在Threads貼出馬英九年輕時的舊照，稱讚對方年輕時相當帥氣。就有網友留言反駁，「嘉義市議員凌子楚才是真的帥」，並附上凌子楚的學士照，瞬間引爆討論。網友稱讚凌子楚外型像韓星，也有人說他過去的競選海報就像雜誌封面，與明星相比也不遜色。

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▲▼ 。（圖／翻攝自凌子楚FB）

▲▼小兒子凌瑋 。（圖／翻攝自張晏廷攝影師IG、凌子楚FB）

▲凌子楚年輕時的照片曝光。（圖／翻攝自凌子楚FB）

高顏值兒照片也被翻出

事後，凌子楚在臉書發文，宣布將參選2026年嘉義市議員，並提及近來爆紅的學士照，他笑喊，感謝父母給的基因，以及攝影師的拍攝功力，「在那個沒有辦法修圖，也不流行化妝的年代，太多的幸運巧合，創造了這張照片，為我留下精彩的瞬間。」

小兒子是外科醫生　復刻了父親的優質基因

他也提到，「比我還帥的小兒子」凌瑋，畢業於台大獸醫系，現為外科醫師，同時也是知名攝影師「晏晏」長期合作的御用模特兒，攝影集一上就被搶購一空。

▲▼ 。（圖／翻攝自凌子楚FB）

▲凌子楚將再出戰嘉義市議員選舉。（圖／翻攝自凌子楚FB）

父子倆的高顏值，在Threads上掀起熱論，網友驚呼「兒子顏值更高」、「這真的帥到誇張了」、「他參選多屆，疑似資源不多，徒步去拜票握手」、「也長得太好看了吧」、「現在也很帥，這才是我要看的大叔」、「以前看到他本人真的會小鹿亂撞那種帥」、「根本政壇許光漢」、「有夠離譜帥，竟然沒出道？」「身為嘉義人，竟然不知道這種養眼事」。

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