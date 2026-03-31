　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本滑雪摔斷腿竟藏「6cm腫瘤」　30歲男返台求醫「真相」曝光

▲光田綜合醫院楊鎮源部長。（圖／光田醫院提供）

▲30歲的李先生去日本滑雪骨折，意外發現6公分骨腫瘤。（圖／光田醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

30歲的李先生去年底在日本享受滑雪樂趣，沒想到在滑雪纜車下車時不慎摔倒，當場造成大腿變形，檢查後發現大腿骨中段骨折竟合併近端6公分骨腫瘤。由於腫瘤性質不明且日本當地醫院無骨腫瘤治療團隊，只能先打上外固定鋼架並搭機回台到光田綜合醫院接受治療。

光田綜合醫院骨科部部長楊鎮源指出，由於患者面臨嚴重骨折與性質不明的骨腫瘤，治療策略必須兼顧「確認骨腫瘤的良惡性」「徹底清除骨腫瘤」與「骨折復位固定」。為了確保手術安全，術前會診放射科與病理科後制定計畫，並在手術一開始便針對骨腫瘤組織進行冰凍切片化驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲光田綜合醫院楊鎮源部長。（圖／光田醫院提供）

▲光田綜合醫院骨科部長楊鎮源提醒，若發現痠痛感持續不斷、局部腫脹，甚至在夜間疼痛加劇，應提高警覺尋求專業醫師診斷。（圖／光田醫院提供）

所幸初步化驗結果證實腫瘤為良性，楊鎮源隨即將腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，並植入骨髓內鋼釘同時穩固骨腫瘤刮除後的空洞與骨折部位，透過跨科整合，一次性解決了原本複雜的雙重難題，而病理報告證實是良性的纖維發育不全(Fibrous dysplasia)。

除了成功的手術，術後的復健銜接更是康復關鍵。運動醫學中心物理治療師林子茹說明，李先生在日本臥床將近十天，骨折的右腳長時間處於打直狀態，復健的首要目標是先恢復全身的血液循環及回復膝關節彎曲的角度，並持續加強周邊肌力訓練，第二階段則教導如何正確使用輔具維持日常生活品質。在李先生積極配合復健療程下，術後一個半月，已能使用輔具正常行走。

▲光田綜合醫院楊鎮源部長。（圖／光田醫院提供）

▲楊鎮源隨即將腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，並植入骨髓內鋼釘同時穩固骨腫瘤刮除後的空洞與骨折部位。（圖／光田醫院提供）

楊鎮源也透過此案例提醒，許多骨骼疾病（無論良惡性）初期症狀並不明顯，常被誤認為一般運動傷害。若發現痠痛感持續不斷、局部腫脹，甚至在夜間疼痛加劇，應提高警覺尋求專業醫師診斷。早期發現、早期治療，是守護骨骼健康的不二法門。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／高鐵票價達調漲門檻　北高上限1780元
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

日本滑雪摔斷腿竟藏「6cm腫瘤」　30歲男返台求醫「真相」曝光

臨停5分鐘「YouBike被騎走」恐賠1萬5千元！苦主愣：不算失竊

春雨3波開炸！氣象粉專「千萬別淋雨」　大票人點頭：感到驚恐

台鐵勞動節車票「已售9萬張」　自強號仍有空位

剴剴案陳尚潔「要負什麼責？」　李怡貞喊重判：很不可思議

高鐵清明連假已售58萬張車票　「一鍵下滑」查自由座等候時間

王文洋情史！愛上呂安妮最轟動　被問「這輩子最愛誰」曝答案

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

日本滑雪摔斷腿竟藏「6cm腫瘤」　30歲男返台求醫「真相」曝光

臨停5分鐘「YouBike被騎走」恐賠1萬5千元！苦主愣：不算失竊

春雨3波開炸！氣象粉專「千萬別淋雨」　大票人點頭：感到驚恐

台鐵勞動節車票「已售9萬張」　自強號仍有空位

剴剴案陳尚潔「要負什麼責？」　李怡貞喊重判：很不可思議

高鐵清明連假已售58萬張車票　「一鍵下滑」查自由座等候時間

王文洋情史！愛上呂安妮最轟動　被問「這輩子最愛誰」曝答案

米袋翻倍漲恐衝擊米價　農業部：業者允諾吸收成本

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

快訊／國內爆2起境外移入麻疹「匡列破千人」　1人腦炎意識不清

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

【惡房仲甩巴掌】幸福家親上火線喊「永不錄用」醫療費負全責

生活熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

連假雨更多！　「下最大」時間曝

王文洋「公開女友」帶回家　女兒王思涵安心了

JINS鏡片台日價差7倍惹議　官方4點回應了

今變天！　明「全台有雨」

房仲甩工讀生巴掌　小吃店無辜被刷1星

千億王文洋談戀愛不只會花錢　暈船女大生讚浪漫貼心

王文洋情史！被問「這輩子最愛誰」曝答案

台大學生會長罷免通過！38年來首例　遭控職務延宕、無財務紀律

更多熱門

相關新聞

忍痛導致退化性關節炎惡化　最終換雙膝人工關節

忍痛導致退化性關節炎惡化　最終換雙膝人工關節

台灣隊長陳傑憲球賽中左手指骨裂，骨科醫師提醒，受傷就是要休息才能恢復，否則恐造成不可逆的傷害。一名61歲吳姓婦人長期從事清潔工作，膝蓋受傷後仍持續搬重物、久站，只靠止痛藥撐過疼痛，導致膝關節退化惡化，最後在醫師建議下接受雙膝人工關節置換手術，才逐漸恢復正常行走能力。

「血糖震盪」恐釀五十肩　醫示警2症狀

「血糖震盪」恐釀五十肩　醫示警2症狀

恐怖「筋瘤」纏身！科技男手腕隆起像乒乓球

恐怖「筋瘤」纏身！科技男手腕隆起像乒乓球

男「反覆潰瘍」不痛不癢　醫：已癌症二期

男「反覆潰瘍」不痛不癢　醫：已癌症二期

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」

關鍵字：

光田醫院楊鎮源骨科纖維發育不全

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面