日本滑雪摔斷腿竟藏「6cm腫瘤」　30歲男返台求醫「真相」曝光

▲30歲的李先生去日本滑雪骨折，意外發現6公分骨腫瘤。（圖／光田醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

30歲的李先生去年底在日本享受滑雪樂趣，沒想到在滑雪纜車下車時不慎摔倒，當場造成大腿變形，檢查後發現大腿骨中段骨折竟合併近端6公分骨腫瘤。由於腫瘤性質不明且日本當地醫院無骨腫瘤治療團隊，只能先打上外固定鋼架並搭機回台到光田綜合醫院接受治療。

光田綜合醫院骨科部部長楊鎮源指出，由於患者面臨嚴重骨折與性質不明的骨腫瘤，治療策略必須兼顧「確認骨腫瘤的良惡性」「徹底清除骨腫瘤」與「骨折復位固定」。為了確保手術安全，術前會診放射科與病理科後制定計畫，並在手術一開始便針對骨腫瘤組織進行冰凍切片化驗。

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▲光田綜合醫院骨科部長楊鎮源提醒，若發現痠痛感持續不斷、局部腫脹，甚至在夜間疼痛加劇，應提高警覺尋求專業醫師診斷。（圖／光田醫院提供）



所幸初步化驗結果證實腫瘤為良性，楊鎮源隨即將腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，並植入骨髓內鋼釘同時穩固骨腫瘤刮除後的空洞與骨折部位，透過跨科整合，一次性解決了原本複雜的雙重難題，而病理報告證實是良性的纖維發育不全(Fibrous dysplasia)。

除了成功的手術，術後的復健銜接更是康復關鍵。運動醫學中心物理治療師林子茹說明，李先生在日本臥床將近十天，骨折的右腳長時間處於打直狀態，復健的首要目標是先恢復全身的血液循環及回復膝關節彎曲的角度，並持續加強周邊肌力訓練，第二階段則教導如何正確使用輔具維持日常生活品質。在李先生積極配合復健療程下，術後一個半月，已能使用輔具正常行走。

▲楊鎮源隨即將腫瘤組織徹底刮除，復位大腿骨折，並植入骨髓內鋼釘同時穩固骨腫瘤刮除後的空洞與骨折部位。（圖／光田醫院提供）



楊鎮源也透過此案例提醒，許多骨骼疾病（無論良惡性）初期症狀並不明顯，常被誤認為一般運動傷害。若發現痠痛感持續不斷、局部腫脹，甚至在夜間疼痛加劇，應提高警覺尋求專業醫師診斷。早期發現、早期治療，是守護骨骼健康的不二法門。