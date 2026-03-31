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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

樹林陪小雞參拜掃街　黃國昌：沒有哪裡是誰的大本營

▲▼民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市長參選人、民眾黨主席黃國昌今（31日）到陪同黨內議員參選人吳亞倫，到樹林樹德宮祈福參拜、到保安市場掃街。針對來到同為市長競爭對手的立委蘇巧慧大本營，黃國昌說，新北市幅員遼闊，沒有說哪裡是誰的大本營，每一個新北市民都要爭取支持；至於和李四川的互動，黃說，期待與川伯能有君子之爭，展現出民主的典範。

黃國昌表示，民主政治大家就盡量爭取選民的認同跟支持，新北市幅員遼闊，沒有說哪裡是誰的大本營，每一個新北市民、每一個新北的社區、每一個鄰里，都是民眾黨關懷的對象，也都是要爭取支持的地方。

黃國昌指出，這次民眾黨在土樹三鶯推出非常優秀的議員候選人吳亞倫，過去這段時間都在土樹三鶯的各個社區爭取選民的認同，希望接下來的選舉可以回歸到政見，用政見爭取選民的支持，幫土樹三鶯新推一席認同民眾黨推行各項政策的議員，到議會幫土樹三鶯的鄉親發聲。 

而關於和國民黨市長參選人李四川的互動，黃國昌說，跟川伯不管是透過各式各樣的方式，細節到成熟的時候再跟大家報告。他強調，民主政治本來就應該是一場君子之爭，期待這次跟國民黨的川伯，彼此之間能展現出一個民主的典範。

黃國昌說，要讓大家看到，在民主政治選舉過程中，不是只有謾罵跟叫囂，更多的是好的政見能彼此相互交流，共同為新北市民創造好的福祉，這才是所有新北市民共同期待的。

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