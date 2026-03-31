前輩不藏私教學「但要加班」能接受嗎？　網點出關鍵：OK啊

▲原PO手把手帶新人。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她負責帶領新人，因部門嚴重缺人，教學常占用雙方下班時間。儘管有給加班費且盡心教導，近期卻遇到新人出現極大的反彈情緒。這讓她不知所措，擔心付出不被領情，於是上網求問年輕人對於加班學習的看法。貼文曝光後，引起討論。

部門缺人！她手把手帶新人

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這名女網友在Dcard上，以「前輩教學佔用了下班時間」為標題發文。原PO指出，因部門人力短缺，帶新人常會占用到雙方下班時間。她坦言不喜歡新人期被放生的感覺，因此總是手把手親自教導。她好奇若有加班費且前輩盡心教學，大家是否願意花時間留下來學習？

新人加班反彈情緒大！她擔憂不被領情

原PO接著表示，過去帶過的幾位新人都很感謝這種教法，後續表現也屢獲稱讚。然而，這次遇到的新人卻出現極大的反彈情緒，讓她不知該如何處理，她擔憂自己花費時間教學，結果對方卻不領情，因此發文求問，想了解現在年輕人對於加班學習的真實看法。

貼文曝光後，多數網友都回應，「會啊。前輩願意加班教後輩了難道後輩不覺得這比加班費獲得的還更多嗎」、「如果我遇到你這樣的前輩會覺得三生有幸，因為我進入職場的經驗，經常被老鳥放生」、「我覺得在新人初期會為了教學留下來加班是值得珍惜的，過幾個月就脫離這種新人保護罩」。

還有人指出，「有加班費還有人教ok啊」、「有報加班就可以，做功德就不行」。但也有網友表示，「我79年次都希望能準時下班了，基本上我會當作大家都想準時下班，沒有人應該成為公司利益下的炮灰，可以上班請新人將操作流程寫成筆記，自行回家複習隔日驗收成果」、「00後只管能不能準時下班」、「每個人都不同，如果有人不想就不用勉強啊，路都是自己走出來的，幹嘛內耗自己」。