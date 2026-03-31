臨停5分鐘「YouBike被騎走」恐賠1萬5千元！苦主愣：不算失竊

▲YouBike。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

YouBike公共自行車是不少民眾通勤、代步常用工具。一名網友表示，騎YouBike到超商買東西，進店不到5分鐘，車子就被人騎走，讓他相當傻眼。更讓他意外的是，前往派出所報案時，報案單上寫的不是「失竊」，而是「遺失、誤騎」，若3個月內找不回車輛，恐須賠償新台幣1萬5000元。

臨停YouBike未上鎖 5分鐘後遭騎走



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網友「＠dachunchen」在Threads發文，進超商買東西不到5分鐘的時候，停在外頭的YouBike就不見了，事後到警局報案，卻發現報案單上記載的是「誤騎」而非「失竊」，讓他相當錯愕，「如果三個月內沒找回，須賠償1萬5000元。」

所幸，當天晚上警方透過監視器找到YouBike，並通知原PO前往取回歸還，「尋獲地點我本人亦不再追究，感謝派出所各位警員警官，謝謝各位指教。最後還是提醒大家租借後即有保管責任，務必要愛惜物品，離開必須上鎖。謝謝。」

貼文曝光，掀起網友討論，「腳踏車真的要顧好，不要以為沒人會騎，被偷過腳踏車的我真的怕爆」、「沒錯，過年前我也發生過，有先去報案。還好有順利找回」。還有內行網友解釋，「因為車子是政府（YouBike公司）的，你只有『使用權』沒有『所有權』，所以只能報遺失」、「竊盜罪必須要有『意圖為自己不法之所有』的條件，通常偷騎共享單車很難構成據為己有的要件，所以警方才會寫誤騎或遺失」。

根據台北市政府交通局「YouBike公共自行車租賃系統服務條款」規定，公共自行車租出後，租借者應負保管責任，若車輛遺失，租借人須先向警方報案；若最終確認遺失，消費者需賠償公共自行車的營業損失費用，每輛YouBike 2.0為新台幣1萬5000元。

．本文經「網友＠dachunchen」授權轉載。