　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣戰台中市長！洪孟楷讚14年磨一劍　黃健豪盼盡快啟動合縱連橫

▲江啟臣將代表國民黨出戰2026台中市長。（圖／記者湯興漢攝）

▲江啟臣將代表國民黨出戰2026台中市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨今（31日）宣布協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將出戰2026台中市長。對此，國民黨立委洪孟楷表示，江啟臣從新聞局長、國民黨主席到立院副院長，14年磨一劍，絕對是台中市民最好的選擇。被稱為「盧媽三子」之一的立委黃健豪說，台中是六都當中，國民黨最晚提名地方，接著要盡快啟動跟其他城市的合縱連橫、聯合競選。

江啟臣、楊瓊瓔爭取代表國民黨參選台中市長，雙方起初對民調機制有歧見，黨中央最後敲定採全民調，委託3家民調公司於3月25日至30日晚間10時進行電話民調。國民黨31日上午召開台中市長選舉協調民調拆封、統計作業會議，並於會後舉辦記者會，由國民黨秘書長李乾龍說明，楊瓊瓔也出席。由於江啟臣今上午代替立法院長韓國瑜主持院會，所以派代表與會。

李乾龍宣布，在這段時間裡，大家都秉持民主精神，以公平、公正、公開的方式進行競爭，雖然有競爭，但還是很和平。現在他宣布，根據兩位候選人的協調，民調數字不對外公布，只宣布民調結果由江啟臣勝出，恭喜江啟臣，也謝謝楊瓊瓔非常有風度地參加這場初選。

▲楊瓊瓔雖在國民黨台中市長協調民調中落敗，但強調會化為助選戰力團結一致在年底勝選。國民黨公布台中市長初選結果-李乾龍，楊瓊櫻。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊瓊瓔雖在國民黨台中市長民調中落敗，但強調會化為助選戰力，團結一致在年底勝選。（圖／記者周宸亘攝）

對此，黃健豪表示，江啟臣通過提名的結果符合多數人本來預判跟期待，接下來要爭取更多市民支持來面對更大民意檢驗，迎向2026市長選舉。黃說，台中是六都中國民黨最晚提名地方，接著要盡快啟動跟其他城市的合縱連橫、聯合競選，尤其台中市議員的提名與相關競選活動，也要盡快啟動提名作業。

「盧媽三子」之一的藍委羅廷瑋說，「江啟臣勝出，市長民調記者會結束，楊瓊瓔表達會將30年的經驗化成助選的戰力，做最佳助選員，展現團結與大器」。

洪孟楷指出，江啟臣從新聞局長、立委、黨團總召、黨主席到立院副院長，14年的歷練，不只是累積，更是為台中下一個里程碑做準備。洪孟楷說，這次台中市長初選外界稱為「姐弟之爭」，但在他看來則是共同為台中努力，就像8年前，「姐姐」盧秀燕勝出帶來8年的五星施政；如今江啟臣出線，相信也能讓楊瓊瓔放心把台中交給江，未來台中更需要中央地方一條心，結合楊在國會的經驗與資源，繼續向前。

洪孟楷說，「國民黨團就是兄弟姐妹，對內良性努力，全力以赴；對外團結一致、共同作戰。肯定楊瓊瓔委員的付出，也再次恭喜江啟臣出線。14年磨一劍，溫暖銳利！絕對是台中市民最好的選擇」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搖擺州之爭！正面對決江啟臣　何欣純霸氣喊：早做好一對一準備

柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄出現

控卓榮泰卡TPASS等718億預算　李四川：新北綠委應要求中央速核定

館長329凱道影片發抖音國旗竟打馬　黃國昌：相信他熱愛中華民國

是否帶「副院長」職參選到底？　江啟臣：多慮了

鄭習會4月登場　黃國昌：兩岸間必須有健康有序交流

樹林陪小雞參拜掃街　黃國昌：沒有哪裡是誰的大本營

江啟臣戰台中市長！洪孟楷讚14年磨一劍　黃健豪盼盡快啟動合縱連橫

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

搖擺州之爭！正面對決江啟臣　何欣純霸氣喊：早做好一對一準備

柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚」

國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄出現

控卓榮泰卡TPASS等718億預算　李四川：新北綠委應要求中央速核定

館長329凱道影片發抖音國旗竟打馬　黃國昌：相信他熱愛中華民國

是否帶「副院長」職參選到底？　江啟臣：多慮了

鄭習會4月登場　黃國昌：兩岸間必須有健康有序交流

樹林陪小雞參拜掃街　黃國昌：沒有哪裡是誰的大本營

江啟臣戰台中市長！洪孟楷讚14年磨一劍　黃健豪盼盡快啟動合縱連橫

中國制裁挺台議員古屋圭司　外交部譴責：充分暴露威權心態與霸凌本質

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

快訊／國內爆2起境外移入麻疹「匡列破千人」　1人腦炎意識不清

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

政治熱門新聞

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

快訊／江啟臣出戰台中市長　藍協調民調贏楊瓊瓔

北檢續追5大案　柯文哲最快入獄時間曝光

曾挺民眾黨　央視前記者嘆：柯案有政治因素「但柯文哲不乾淨」

台中藍營初選將出爐　楊瓊瓔：輸的當助選員

綠要角開罵核電失言對話曝　府院高層也在群組好尷尬

北院開先例！柯文哲法庭錄影明起公開

許淑華曝國防危急：選鄭麗文訪中賣台

霸凌疑雲未歇！藍委要請楊珍妮上台備詢　江啟臣阻止

鍾小平曝2026北市長選戰預測

林延鳳遭蘇一峰控查水表！　背後真相曝光

直擊／神隱多日不發一語　楊珍妮低調現身立法院

快訊／捲霸凌疑雲　楊珍妮首回應認難過：顏慧欣是辦公室重要人才

快訊／關指部中尉軍官墜樓！　陸軍六軍團回應了

更多熱門

相關新聞

控卓榮泰卡TPASS等718億預算　李四川：新北綠委應要求中央速核定

控卓榮泰卡TPASS等718億預算　李四川：新北綠委應要求中央速核定

藍白拒審115年度中央政府總預算案，並聯手通過提案，建請行政院先行動支718億元，替TPASS等38項新興計畫解套，但政院認為「暫時同意動支」不符憲法與預算法規定，會造成預算執行的不確定性。國民黨新北市長參選人李四川競辦今（31日）發新聞稿表示，李今針對立法院通過的718億元預算，卻被行政院擱置處理，呼籲行政院應以民生為重，不要把民眾當作政黨競爭的對象，尤其，其中包含了TPASS通勤月票與治水預算在內，都關係著民眾的生計和安全，卻仍卡在行政院長桌上未核定。

是否帶「副院長」職參選到底？　江啟臣：多慮了

是否帶「副院長」職參選到底？　江啟臣：多慮了

國民黨主席十年後將訪陸 陸媒評「只有交流才能找尋更好統一之路」

國民黨主席十年後將訪陸 陸媒評「只有交流才能找尋更好統一之路」

鄭習會衝擊年底選情？　江啟臣緩頰：總是要有人去努力

鄭習會衝擊年底選情？　江啟臣緩頰：總是要有人去努力

江啟臣勝出　盧秀燕：我們都是最佳助選員

江啟臣勝出　盧秀燕：我們都是最佳助選員

關鍵字：

江啟臣楊瓊瓔國民黨台中市長黃健豪洪孟楷羅廷瑋

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面