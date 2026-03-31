江啟臣戰台中市長！洪孟楷讚14年磨一劍　黃健豪盼盡快啟動合縱連橫

▲江啟臣將代表國民黨出戰2026台中市長。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨今（31日）宣布協調民調結果，立法院副院長江啟臣擊敗立委楊瓊瓔，將出戰2026台中市長。對此，國民黨立委洪孟楷表示，江啟臣從新聞局長、國民黨主席到立院副院長，14年磨一劍，絕對是台中市民最好的選擇。被稱為「盧媽三子」之一的立委黃健豪說，台中是六都當中，國民黨最晚提名地方，接著要盡快啟動跟其他城市的合縱連橫、聯合競選。

江啟臣、楊瓊瓔爭取代表國民黨參選台中市長，雙方起初對民調機制有歧見，黨中央最後敲定採全民調，委託3家民調公司於3月25日至30日晚間10時進行電話民調。國民黨31日上午召開台中市長選舉協調民調拆封、統計作業會議，並於會後舉辦記者會，由國民黨秘書長李乾龍說明，楊瓊瓔也出席。由於江啟臣今上午代替立法院長韓國瑜主持院會，所以派代表與會。

李乾龍宣布，在這段時間裡，大家都秉持民主精神，以公平、公正、公開的方式進行競爭，雖然有競爭，但還是很和平。現在他宣布，根據兩位候選人的協調，民調數字不對外公布，只宣布民調結果由江啟臣勝出，恭喜江啟臣，也謝謝楊瓊瓔非常有風度地參加這場初選。

▲楊瓊瓔雖在國民黨台中市長民調中落敗，但強調會化為助選戰力，團結一致在年底勝選。（圖／記者周宸亘攝）

對此，黃健豪表示，江啟臣通過提名的結果符合多數人本來預判跟期待，接下來要爭取更多市民支持來面對更大民意檢驗，迎向2026市長選舉。黃說，台中是六都中國民黨最晚提名地方，接著要盡快啟動跟其他城市的合縱連橫、聯合競選，尤其台中市議員的提名與相關競選活動，也要盡快啟動提名作業。

「盧媽三子」之一的藍委羅廷瑋說，「江啟臣勝出，市長民調記者會結束，楊瓊瓔表達會將30年的經驗化成助選的戰力，做最佳助選員，展現團結與大器」。

洪孟楷指出，江啟臣從新聞局長、立委、黨團總召、黨主席到立院副院長，14年的歷練，不只是累積，更是為台中下一個里程碑做準備。洪孟楷說，這次台中市長初選外界稱為「姐弟之爭」，但在他看來則是共同為台中努力，就像8年前，「姐姐」盧秀燕勝出帶來8年的五星施政；如今江啟臣出線，相信也能讓楊瓊瓔放心把台中交給江，未來台中更需要中央地方一條心，結合楊在國會的經驗與資源，繼續向前。

洪孟楷說，「國民黨團就是兄弟姐妹，對內良性努力，全力以赴；對外團結一致、共同作戰。肯定楊瓊瓔委員的付出，也再次恭喜江啟臣出線。14年磨一劍，溫暖銳利！絕對是台中市民最好的選擇」。