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最禮貌國家！日本奪冠「第4名慘被狂吐槽」　網：應該是台灣吧？

▲▼日本京都，京都街景，和服，櫻花妹。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本被視為全球最有禮貌國家。圖為京都街景。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際金融服務公司Remitly調查發現，日本以壓倒性支持率被公認「全球最有禮貌的國家」，但榜單被轉發至社群平台X之後，各國網友紛紛吐槽中國位列第4名，甚至質疑，「該不會是跟台灣搞混了吧？」

最禮貌國家出爐　日本壓倒性勝利

Remitly針對全球26國、超過4600人進行大規模調查，列出全球最有禮貌國家排行榜。

▼全球最有禮貌國家。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

▲▼最禮貌國家！日本奪冠「第4名慘被狂吐槽」　網：應該是台灣吧？。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

日本以35.15%無懸念奪冠，得票率甚至是第2名加拿大的2倍以上。Remitly寫道，「禮貌在日本日常生活中發揮重要作用，該國長期以尊重及社會和諧的文化著稱」，包括鞠躬與敬語等，進一步強調為他人著想的重要性。

加拿大以13.35%票數位居第二，儘管有時被開玩笑「總為自己無法控制的事情道歉」，但這個國家以禮貌及友善聞名，對新移民包容度也極高。英國則以6.23%票數位居第3名，雖然英式幽默與嘲諷有時讓外國人感到困惑，但經常道歉並把「請」、「謝謝」掛在嘴邊。該國濃厚的排隊文化，也是禮貌融入日常社會互動的跡象之一。

中國則以3.07%得票率排在第4名。調查分析，中國禮儀深受儒家價值觀影響，強調尊重、階層與社會和諧，具體行為包括敬老尊賢，避免直接衝突而以更委婉方式解決衝突等。人們重視經營人際關係，並在日常互動中表達禮貌。德國則以2.8%得票率位列第5名，禮貌體現在「準時、可靠與尊重隱私」，例如在公共場所注重秩序，避免發出噪音等，被視為高度禮貌的表現。

中國位列第4　網友狂吐槽

一名日本網友將這份調查分享至X並表示，「身為日本人，我感到非常自豪，衷心希望將這種文化傳承給後代。」

不過，不少海內外網友質疑中國名列前茅，「中國居然排名第4，不可能吧」、「完全無法接受第4名的結果」、「中國第4名？？？蛤？？？？」、「中國？搞什麼鬼？」、「中國排名第4……我懷疑這個排名是否可靠」、「看過中國的表現之後，我覺得第4名不太適合。」

甚至有人嘲諷道，「中國第4名，真是客觀的數據啊」、「中國排在第4名，這整個調查的可信度跟垃圾沒兩樣」。也有人推測，「該不會是跟台灣搞混了吧？如果第4名是台灣的話，我還能夠理解。」

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