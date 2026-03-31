　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

▲桃園市許姓男子去年11月在楊梅區某家小吃店，見蘇姓男子身懷巨款心生歹念，夥同徐姓男子變裝後分持長刀強盜，得款4萬3000元後逃離現場。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲許姓男子去年11月在楊梅區某家小吃店，見蘇姓男子攜帶不少現金，竟夥同徐姓男子變裝後分持長刀強盜。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子去年11月於楊梅區民富路上某家小吃店內飲酒，見蘇姓男子攜帶不少現金而心生歹念，夥同徐姓男子變裝後分持長刀強盜蘇男，得款4萬3000元後逃離現場朋分贓款，蘇男隨後報警處理，楊梅警方據報後循線查獲2人到案；桃園地檢署複訊時，許男等2人否認犯行，檢方不採信其辯詞，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，39歲許姓男子去年11月7日下午1時許在楊梅區民富路上某處小吃店飲酒，見蘇姓男子帶有不少現金，因缺錢花用心生歹念，隨即騎車離去，夥同40歲徐姓男子商議行搶，2人變裝後以衛生紙遮蓋機車車牌，戴全罩式安全帽、分持長刀返回，持刀喝令蘇男交付現金，以強暴威嚇方式迫使蘇無法抗拒交付現金4萬3,000元，許、徐2人得手後揚長離去，2人隨即朋分贓款。

蘇男事後報警處理，楊梅警方調閱周遭監視器循線查獲許、徐2人到案，依強盜罪嫌移送桃檢偵辦；桃園地檢署複訊時，許男等2人否認犯行，警方則提供尋獲之長刀、衣物、安全帽等證物與現場監視畫等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將2人起訴。

 【更多新聞】

五楊高架遊覽車突起火！恐怖火煙狂竄乘客急逃生　2人送醫

淫男隨機敲門闖屋！性侵人妻頻喊：幫我　夫聽哭泣聲急報案

不滿被當「人體提款機」KTV勒死女友　莽男自首減刑輕判15年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
377 0 8678 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17.8億元！流感疫苗「買705萬劑」創新高
孫芸芸女兒未婚生娃後首發聲
柯文哲法庭影音公開　陳佩琪：青鳥找到證據「隨便指名跳樓、自焚
國會地王！張智倫擁166筆土地、破億身家　漏報的美國豪宅悄悄
快訊／台積電最後一單破萬張絕殺
小學變活春宮！日24歲女師「衣衫不整被看光」　走廊、更衣室激

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

快訊／萬板大橋驚傳落水！　機智釣客聞求救聲「急抱保溫箱」下水

恐怖鄰居聽「不明噪音」進門就殺　救命男遭刺心逃死中風慘況曝

捷運台北車站手扶梯2男互毆！插隊引爆衝突　警調監視器追人

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

驚悚畫面曝！20歲男大生對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

川普稱伊朗已接受「15項停戰條件」　德黑蘭公開打臉否認

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷　現場畫面超驚悚

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

出庭罵法官「混蛋」　彭文正「論文門」律師張靜懲戒停職2月

月世界慘淪5層樓垃圾山！黑心里長父子跨市「洗產地」　手法曝光

雲林槍擊傷人逃三重躲飯店　警5天掌握行蹤攻堅逮人扣手槍

小蜜蜂「送餐贈冷飲」太貼心　中警眼尖揪出是「毒品壓艙」

南榮公墓工程涉收賄57萬！遭跟拍要友付封口費　前民政處長遭起訴

快訊／萬板大橋驚傳落水！　機智釣客聞求救聲「急抱保溫箱」下水

恐怖鄰居聽「不明噪音」進門就殺　救命男遭刺心逃死中風慘況曝

捷運台北車站手扶梯2男互毆！插隊引爆衝突　警調監視器追人

小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

林倪安開砲「37歲朱姓藝人」隨身放保險套到處約！為他吃避孕藥慘遭冷處理

醫師陣容盛大！台灣血管外科學會義診團隊赴恆春　逾500民眾受惠

快訊／國內爆2起境外移入麻疹「匡列破千人」　1人腦炎意識不清

獨／高鐵票價達調漲門檻「北高上限1780元」　新車到位再評估

疲倦竟是腎病警訊！腎功能明顯下降　新藥加整合照護延緩惡化

嚴防囤積用品哄抬物價　桃檢啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」

卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

撿到寶！獵鷹新洋將飛鬥士首秀繳準大三元　奪單周MVP

Nespresso推出藍瓶咖啡聯名機　在家就能喝NOLA有夠時髦

上海祖孫3人「遭水泥車輾壓」1死1重傷　7歲女童高位截肢

范瑋琪稱王力宏「像家人」　「低谷」時陪伴彼此

社會熱門新聞

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

加油到一半燒起來！屏東油電車陷火海

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

獨／關指部中尉軍官墜樓！重傷送醫搶救中

台中新光三越店員昏迷　失去呼吸心跳

副院長強抱女員工　苗栗診所內部對話曝光

獨／男大生對撞物流車亡...跆拳教練悲曝他早熟又懂事

即／高鐵台中站黑煙遮月台　旅客捂鼻驚閑：還能坐車嗎

20歲男大生對撞物流車慘死　驚悚畫面曝

遭AI深偽汙衊抹黑　金溥聰現身刑事局提告

即／高雄又傳重大車禍　5車連環撞1人送醫

即／輾死東海女大生！客運司機判4年半

更多熱門

相關新聞

街友酒局變悲劇　黃男暴打游男被起訴

街友酒局變悲劇　黃男暴打游男被起訴

桃園市黃姓男子去年8月在桃園區朝陽公園與游姓街友喝酒，雙方疑因嫌隙起口角爭執，黃男突然徒手對游頭部等處爆打踹踢，導致游倒地昏迷，黃隨後逕自離去，游男被其他街友發現後送醫急救18天後仍傷重不治；桃園地檢署調查時，黃男坦承犯行，檢方偵結依國民法官法之傷害致死罪嫌將黃男提起公訴。

公路局工務士涉賄6年　收賄52萬遭起訴

公路局工務士涉賄6年　收賄52萬遭起訴

竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　逼吃停經藥接客

竹聯幫信堂誘2泰女賣淫　逼吃停經藥接客

詐團勾結會計師、酒商盜刷1130萬　9人起訴

詐團勾結會計師、酒商盜刷1130萬　9人起訴

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

關鍵字：

2人持刀強盜4萬3000元桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

暴力房仲道歉　親友團怒：酸民要人家死才甘願？

王文洋「20歲女友」身分曝光　安靜氣質超耐看

吳宗憲二女兒爆「急售別墅借父周轉」　本人回應了

王文洋熱戀小54歲女大生　直擊百貨美食街約會

除濕機水煮沸泡茶喝！苦主曝慘況：連澆花都不要

獨／郭台銘吃下尾牙稅金！　鴻海員工證實「創辦人獎」全拿千萬

遭李榮浩開罵！單依純演唱會「全額免費退票」

15歲少女肚子痛竟產下男嬰　小男友約戰55次慘了

賴清德「核電暴衝」　黨內嗆：你很行自己加油

戒糖也沒用！　營養師曝糖尿病「3大真凶」

妹子「抬高1姿勢被看光」　醫傻：外痔露出來了

又要發錢了　彰化花壇鄉擬每人發6000

一天連切「3個巨大腺瘤」！醫驚喊：這3種肉不敢吃了

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

連假雨更多！　「下最大」時間曝

更多

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面