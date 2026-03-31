小吃店見客人「荷包滿滿」　2男變裝持刀搶4.3萬被起訴

▲許姓男子去年11月在楊梅區某家小吃店，見蘇姓男子攜帶不少現金，竟夥同徐姓男子變裝後分持長刀強盜。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子去年11月於楊梅區民富路上某家小吃店內飲酒，見蘇姓男子攜帶不少現金而心生歹念，夥同徐姓男子變裝後分持長刀強盜蘇男，得款4萬3000元後逃離現場朋分贓款，蘇男隨後報警處理，楊梅警方據報後循線查獲2人到案；桃園地檢署複訊時，許男等2人否認犯行，檢方不採信其辯詞，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，39歲許姓男子去年11月7日下午1時許在楊梅區民富路上某處小吃店飲酒，見蘇姓男子帶有不少現金，因缺錢花用心生歹念，隨即騎車離去，夥同40歲徐姓男子商議行搶，2人變裝後以衛生紙遮蓋機車車牌，戴全罩式安全帽、分持長刀返回，持刀喝令蘇男交付現金，以強暴威嚇方式迫使蘇無法抗拒交付現金4萬3,000元，許、徐2人得手後揚長離去，2人隨即朋分贓款。

蘇男事後報警處理，楊梅警方調閱周遭監視器循線查獲許、徐2人到案，依強盜罪嫌移送桃檢偵辦；桃園地檢署複訊時，許男等2人否認犯行，警方則提供尋獲之長刀、衣物、安全帽等證物與現場監視畫等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依攜帶兇器強盜罪嫌將2人起訴。