剴剴案陳尚潔「要負什麼責？」　李怡貞喊重判：很不可思議

▲剴剴案社工陳尚潔涉犯過失致死等罪嫌。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

被指在1歲男童剴剴遭虐死案中訪視失職、涉犯過失致死等罪嫌的兒福聯盟前社工陳尚潔，去年出庭時坦言，不知道自己「要負什麼責」。律師李怡貞就在臉書上直呼，她覺得這樣的說法很不可思議，「你當然不用負責，連全額律師費都不用，兒福聯盟第一時間把全部的社工拖下水幫你抬轎了」。

李怡貞批不可思議

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李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，她得知陳尚潔說，不知道自己「要負什麼責」後，她實在覺得不可思議。首先，如果沒有陳尚潔，或許剴剴可以移到別的保母家；再來，劉姓惡魔不會敢變本加厲的施暴；最後，剴剴就算去劉姓惡魔家，也會輕易的被發現不對勁、被通報。

李怡貞引用法條並直言，陳尚潔超過2736個小時沒有通報，而且「無預警訪視在哪裡？」每次都和保母約、每次都是預告性訪視，像是再拖延、等傷好一點，「每次都狠心的拍下剴剴已經在求救的照片繼續假裝沒事。裝睡的人叫不醒」。

李怡貞：陳尚潔不配當社工

李怡貞忍不住說重話，「你自認不用負責，不用通報，或許是因為你根本不配當社工，不配跟社工沾上一點點邊，就單純當自己是個社畜罷了。」她最後也直呼，「你當然不用負責，連全額律師費都不用，兒福聯盟第一時間把全部的社工拖下水幫你抬轎了」，她但願4月16日可以用法律教育陳尚潔是否需要負責，「重判陳尚潔」。