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bb.q CHICKEN引進4款新口味　奶油爆米花、牙買加辣醬都有

▲▼台灣「bb.q CHICKEN」宣布引進4款韓國人氣口味 。（圖／記者蕭筠攝）

▲台灣「bb.q CHICKEN」宣布引進4款韓國人氣口味 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣bb.q CHICKEN宣布引進4款韓國人氣炸雞口味，包括上市2周熱銷超過30萬份的「奶油爆米花風味」、年賣45.5萬隻的「牙買加辣醬」等，更首創一次就能吃到4種口味的「吮指四重奏拼盤」，明起開賣，售完為止。5月31日前再推集點送炸雞活動。

▲▼台灣「bb.q CHICKEN」宣布引進4款韓國人氣口味 。（圖／記者蕭筠攝）

▲奶油爆米花風味炸雞（左）、Mix醬蒜風味炸雞（右）。

▲▼台灣「bb.q CHICKEN」宣布引進4款韓國人氣口味 。（圖／記者蕭筠攝）

▲王肋排風味炸雞（左）、牙買加辣醬炸雞（右）。

bb.q CHICKEN表示，奶油爆米花風味炸雞融合楓糖、奶油及蒜香，在韓國上市2周狂賣超過30萬份；牙買加辣醬炸雞使用牙買加醬料加入少量青陽辣椒，在韓國曾經單日賣破1萬份、一年賣出45.5萬隻。另兩款為王肋排風味以及Mix醬蒜風味。

業者指出，4種新口味皆提供「半雞（409元）」及「去骨（389元）」2種選擇。

▲▼台灣「bb.q CHICKEN」宣布引進4款韓國人氣口味 。（圖／記者蕭筠攝）

▲吮指四重奏拼盤一次就能吃到4口味炸雞。

bb.q CHICKEN首創「吮指四重奏拼盤」，一次吃到4種口味的去骨炸雞，口味可選蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味、川麻椒香（加20元）、江南醬燒（加20元）、王肋排風味（加20元）、牙買加辣醬（加20元）、Mix醬蒜風味（加20元）與奶油爆米花（加20元）等，每份858元、外送平台1030元，另含炸年糕與汽水2罐。

▲▼台灣「bb.q CHICKEN」宣布引進4款韓國人氣口味 。（圖／記者蕭筠攝）

▲5月31日前有集點活動可免費兌換炸雞。

4月1日至5月31日bb.q CHICKEN加碼推出「12味炸雞探索計畫」活動，期間依據消費「炸雞口味」數量可獲得對應點數，若購買拼盤則依照口味數量對應，如吮指四重奏拼盤可獲得4點、去骨炸雞雙拼可獲得2點，口味可重複。

集滿8點換「調味雞翅1份」、12點換「去骨炸雞1份」，口味限蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉風味共4種，2階段贈品僅可擇一，開放兌換至6月30日。

▲▼繼光香香雞「究極-雞薯雙重奏」。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞「究極-雞薯雙重奏」11門市限定販售。（圖／業者提供）

另外，繼光香香雞近日推出「究極-雞薯雙重奏」全新組合，內含香香炸雞（M）、起司脆薯、蒜味薯塊，其中蒜味薯塊為新品，把蒜香鎖進薯塊外層表皮中，透過高溫酥炸工法讓蒜味完整釋放香氣，口感濃郁不嗆口，目前未提供單獨販售。

「究極-雞薯雙重奏」於11門市限定上市，包括統一時代、京站、西門、環球板橋、南西誠品、新店裕隆城、桃園大江、台中新光三越、新竹巨城、高雄巨蛋、台中中友，每份售價158元，西門店因規格不同售價198元。

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