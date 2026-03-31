59歲被當20歲弟弟！　巴西網紅「零醫美」逆齡日常曝光



圖文／CTWANT

一名即將邁入60歲的巴西男子最近在網路上掀起討論，因為不少人第一次見到他時都以為只是20多歲的年輕人，甚至曾因沒帶證件被誤認未達年齡限制而無法進入夜店。現年59歲、定居荷蘭的企業家兼影音創作者Edson Brandao，多年來一直因外貌與實際年齡差距過大引發話題，也讓不少網友直呼根本是「逆齡範本」。

Edson自認精神狀態始終維持在30歲左右，他認為年輕感來自長期自律的生活習慣，而不是短期速成的方法！他透露自己已維持同一套運動習慣超過17年，每天都會進行重訓並搭配約40分鐘有氧運動，身材線條至今依然緊實。

除了規律運動之外，他的飲食方式也成為關注焦點！Edson每天早上習慣空腹喝一杯由水、奇亞籽與檸檬調製的飲品，認為能幫助代謝並維持肌膚狀態；平日則偏好攝取蔬果與莓果類抗氧化食物、堅果與鮭魚等健康脂肪來源，同時搭配全穀類碳水與優質蛋白質，並透過優格與發酵食品維持腸道健康。他認為飲食內容會直接反映在皮膚與精神狀態上，是維持年輕的重要關鍵。

在日常保養方面，他也有固定護膚習慣，包括每天使用抗老產品並定期敷泥膜，不過他強調自己從未接受任何整形手術或醫美療程，所有改變都來自長期生活管理！他也刻意選擇較年輕化的穿搭風格，認為明亮色彩與合身剪裁能讓整體視覺年齡下降不少。

儘管網路上仍有人質疑他的實際年齡，甚至認為他只是害怕變老，但Edson則坦言老化是自然過程，只希望透過自身經驗證明，只要持續維持良好生活習慣，即使接近60歲依然可以保持最佳狀態，也讓不少人開始重新思考「年齡感」其實可以被改變。

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