油價漲瘋！全球慘賠1110億美元　環團控「石油3巨頭」大賺暴利

▲自對伊朗開戰後的第一個月內，全球石油與天然氣價格一路飆升。圖為智利一處加油站。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據環保組織350.org最新分析報告指出，自對伊朗開戰後的第一個月內，全球石油與天然氣價格一路飆升，已導致全球消費者與企業承受高達1110億美元的沉重經濟代價。

根據《半島電視台》報導，該組織強調，在全球深陷能源價格危機之際，雪佛龍（Chevron）、殼牌（Shell）以及艾克森美孚（Exxon Mobil）等石油巨頭，正準備從中大賺數十億美元的暴利。

350.org呼籲各國政府應對這些利潤徵收「暴利稅」，並將所得稅收用於協助應對物價上漲。

分析中特別提醒，這筆逾千億美元的損失尚未納入更廣泛的連鎖效應，例如化肥與糧食成本的上升，因此這場戰爭造成的真實經濟損害，可能遠高於單純由油氣價格所引發的損失。

針對能源價格波動，亞洲各國也已採取行動。報告提到，菲律賓國會議員近期提議徵收暴利稅，以遏制石油公司的投機獲利行為；印度則重新對石油出口徵收暴利稅；印尼總統也呼籲全國建設100GW的太陽能發電，以達成能源自主。

350.org最後總結，投資再生能源是穩定物價、強化能源安全，並保護經濟免受未來危機衝擊最有效的方法。