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高鐵清明連假已售58萬張車票　「一鍵下滑」查自由座等候時間

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵清明連假已售出58.1萬張車票。（資料圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假周五開跑，高鐵規劃6天疏運期，已賣出58.1萬張車票，疏運期間也將再度攜手LINE TODAY推出「當日自由座等候時間預估」服務，並優化功能化，自由座擠不擠「一鍵下滑」即可即時查詢，讓民眾選擇綠燈時段搭車。

高鐵清明假期疏運規劃自4月2日至4月7日展開，總計6天加開191班次，提供1,162列車旅運服務。根據台灣高鐵公司統計，截至今日上午8點為止，清明疏運6天共已完成58萬1千張車票訂位。

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高鐵公司預估4月2日傍晚起將有第一波返鄉人潮，除提醒旅客提早到站外，高鐵也再度攜手LINE TODAY「生活頻道」合作，於清明疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」服務，功能再優化一鍵下滑即可即時查詢，且頁面新增車站下拉式選單快速查詢，方便自由座旅客預先掌握當日各站預估排隊等候時間，呼籲旅客優先選擇綠色燈號時段搭車。

▲▼台灣高鐵與LINE TODAY「生活頻道」合作，疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵與LINE TODAY「生活頻道」合作，疏運期間推出「當日自由座等候時間預估」（圖／高鐵公司提供）

此外，為加強服務旅客，高鐵在疏運期間特別提供13班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂。

台灣高鐵表示，清明疏運期間亦將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月2日下午3時至晚上8時及4月3日上午7時至下午3時之南下方向；與4月6日中午12時至晚間9時之北上方向，行駛於南港—台中、沿途停靠各站之區間列車，均配置9節自由座車廂。

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