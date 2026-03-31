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胡塞武裝正式參戰！威脅封鎖「紅海航道」　恐斷石油救命線

▲▼葉門薩那一名胡塞武裝警察士兵在聲援伊朗的集會現場操作機關槍。（圖／路透）

▲葉門一名胡塞武裝警察士兵在聲援伊朗的集會現場操作機關槍。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

世界各國深陷石油短缺危機之際，沙烏地阿拉伯原試圖透過紅海港口找出路，繞過遭封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。不料隨著伊朗支持的胡塞武裝（Houthi，又譯青年運動）組織於上週末正式參戰，威脅封鎖紅海關鍵航道，恐讓這條碩果僅存的「石油救命線」面臨斷流風險，國際油價更可能因此飆破150美元。

荷莫茲海峽遭封鎖　沙國改道紅海找出路

根據航運數據公司Vortexa資料顯示，全球原油市場正處於極度敏感狀態。為了緩解荷莫茲海峽封閉帶來的衝擊，沙國過去兩週內，將原本預定經由該海峽運送的數百萬桶原油，改道至紅海港口延布（Yanbu）裝船，日產量高達460萬桶，規模比2025年的平均水準暴增超過三倍。

研究機構Energy Aspects地緣政治主管布隆茲（Richard Bronze）指出，儘管這與荷莫茲海峽每日流失的1500萬桶原油相比僅是杯水車薪，但已是目前脆弱供應鏈中的關鍵補償。然而，任何危及紅海航道的威脅，都將對全球油價造成龐大的推升壓力。

胡塞正式捲入戰局　威脅封鎖「淚之門」

這場能源保衛戰在上週末發生劇變，胡塞武裝組織正式對以色列發射兩枚飛彈宣告參戰。胡塞政府資訊部副部長曼蘇爾（Mohammed Mansour）更對外媒直言，封鎖紅海南端的曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait，阿拉伯語意為「淚之門」）是一個可行的選項，「後果將由美、以侵略者承擔。」

胡塞組織目前掌握無人機及反艦飛彈，對往來商船構成極大威脅。早在2023年底，該組織就曾因報復以色列在加薩（Gaza）的行動而攻擊航道，迫使船東繞道南非好望角，增加數週航程與鉅額成本。

如今，3月份經過曼德海峽的原油量才剛回升21%，卻又隨即淪為胡塞武裝的攻擊目標。

亞洲能源危機首當其衝

這場供應衝擊對依賴中東石油高達60%的亞洲影響最為慘重。目前菲律賓已進入能源緊急狀態，縮短政府部門工時至每週四天；南韓也呼籲民眾縮短洗澡時間以節能。

分析師徐木雨（Muyu Xu）指出，若紅海航線被截斷，沙國可能被迫將石油優先轉往歐洲，屆時亞洲庫存在4月耗盡後，將面臨「根本拿不到石油」的斷料困境。

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