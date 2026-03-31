春雨3波開炸！氣象粉專「千萬別淋雨」　大票人點頭：感到驚恐

▲空污時雨水恐夾帶污染。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

春雨接連開炸！北台灣今（31日）傍晚變天，降雨機率增加，明天全台有雨，溫度也明顯下降，到了周五另一波更強鋒面接近，中部以北要留意較大雨勢。對此，氣象粉專提醒，當空氣品質不佳又遇到下雨時，雨水其實可能夾帶污染物，呼籲民眾「千萬別淋雨」。

氣象署預報員朱美霖表示，未來一周將有3波鋒面接連影響，天氣變化相當快速。今天鋒面逐漸靠近，受西南風影響，白天暖熱、天空少雲，但傍晚起天氣將趨於不穩定，明天鋒面及東北季風將同步發威。此外，周五、周六及下周一也各有一波鋒面接力報到。

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未來一周雨勢部分，今明兩天中部以北及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區偶有零星陣雨。周五另一波鋒面靠近，午後局部雷雨，晚間起各地降雨機率明顯提升。周六至下周日西半部及東北部雨勢較為明顯，中部以北須留意局部大雨。下周一再有鋒面接近，中部以北將出現廣泛降雨。

氣象粉專警告：空氣不好又飄雨 千萬別淋到



對此，粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》特別提醒，如果空氣不好又碰上飄雨，千萬別淋到，因為雨水是髒的。

底下網友熱議，「南風啊，往上吹，當然北部空氣不好」、「感覺每次的雨都是髒的，煙亂飛亂飄」、「小時候就常常聽到：不要去淋雨，會禿頭」、「尤其是桃園、中壢的酸雨」、「這幾天新北高樓看出去的空氣都是灰白的，呼吸道很弱的人感到驚恐」。